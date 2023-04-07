Меры по повышению безопасности лекарств с содержанием парацетамола утвердили в Казахстане

Также ограничена госрегистрация и перерегистрация некоторых форм парацетомолосодержащих лекарств.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане утвердили меры по повышению безопасности лекарств, содержащих парацетамол. Новый приказ Комитета медфармконтроля призван снизить риск возникновения нежелательных последствий для здоровья и жизни людей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Основанием для нововведений стало экспертное заключение по пересмотру соотношения польза-риск лекарственных препаратов, содержащих в составе парацетамол, от Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

«Эти меры приняты для снижения риска возникновения гепатотоксичности, нефротоксичности и других нежелательных последствий, угрожающих здоровью и жизни людей, при употреблении лекарственных препаратов, содержащих парацетамол», - говорится в сообщении.

Так, согласно нормам вышеуказанного приказа, будет осуществлена государственная регистрация/перерегистрация лекарственных средств, содержащих парацетамол:

1) в монокомпонентных препаратах в разовой дозе не более 500 мг в лекарственных формах для приема внутрь, в ректальных суппозиториях - не более 300 мг;

2) в комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратах в лекарственных формах для приема внутрь - в разовой дозе не более 500 мг;

3) комбинированных противопростудных и противокашлевых препаратов, содержащих парацетамол, в комбинации с кофеином противопоказан – детям до 12 лет, псевдоэфедрином, декстрометорфаном, эфедрином, кодеином противопоказан – детям до 18 лет.

Кроме того, ограничена госрегистрация и перерегистрация некоторых форм парацетомолосодержащих лекарств.

Отмечается также, что за прошлый год эксперты НЦЭЛС отказали в регистрации более 20 препаратов с нерациональными комбинациями и запрещенными красителями в составе.