Место скорби

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Елена Ульянкина

Памятник шахтерам, погибшим во время ЧП на шахте «Абайская», установили в Карагандинской области.

Память о шестерых горняках, погибших 7 ноября 2021 года из-за обвала горной массы, увековечили накануне Дня шахтера, традиционно отмечаемого в последнее воскресенье авгус­та. В Карагандинской области этот праздник давно стал поистине народным, поскольку в каждой семье есть тот, кто каким-то образом причастен к горняцкому делу.

Монумент установили в городе Абае, рядом с которым находится шахта, где произошла трагедия. Памятник представляет собой пирамиду, облицованную черным гранитом габбро. Внутри – каска, выполненная в натуральную величину из цельного куска серого гранита. Автор монумен­та – известный карагандинский художник Игорь Баграмов.

– После трагедии на шахте «Абайская» ко мне обратилось руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» и попросило сделать памятник горнякам, которые уже никогда не выйдут на смену. Всем, а не только тем, кто погиб девять месяцев назад, – объясняет художник Игорь Баграмов. – У меня получился свое­образный терриконик, внутри которого горит символи­ческий огонь и лежит шахтерская каска. Она олицетво­ряет души погибших горняков.

Монумент украшают черно-белые фотографии. Их Игорь Баграмов взял в управлении архивов угольного предприятия. Со стороны кажется, что этим снимкам не меньше 40 лет. Но нет – на фотографиях запечатлены современный фасад шахты «Абайская» и проходка.

Территорию вокруг памятника замостили брусчаткой. Здесь же установили фонари, лавочки и урны, а также посадили 20 сосен.

– Я автор и другого памятника – шахтерам, которые погиб­ли на «Абайской» в 2008 году. Его установили на месте, где произошел взрыв, потому что тела горняков так и остались под землей, – отмечает художник. – Тогда возле монумента мы сажали березки и сосны. Но прижились только две березы, а вот сосны хорошо разрослись. Поэтому здесь решили посадить только хвойные. Они со временем вытянутся, разрастутся и станут живой изгородью. Мне хочется, чтобы сквер стал мес­том, куда будут приходить шахтеры, чтобы вспомнить своих товарищей и поразмышлять о жизни.

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