Статьи Место скорби 27 августа 2022 г. 0:00 Елена Ульянкина Памятник шахтерам, погибшим во время ЧП на шахте «Абайская», установили в Карагандинской области. Память о шестерых горняках, погибших 7 ноября 2021 года из-за обвала горной массы, увековечили накануне Дня шахтера, традиционно отмечаемого в последнее воскресенье августа. В Карагандинской области этот праздник давно стал поистине народным, поскольку в каждой семье есть тот, кто каким-то образом причастен к горняцкому делу. Монумент установили в городе Абае, рядом с которым находится шахта, где произошла трагедия. Памятник представляет собой пирамиду, облицованную черным гранитом габбро. Внутри – каска, выполненная в натуральную величину из цельного куска серого гранита. Автор монумента – известный карагандинский художник Игорь Баграмов. – После трагедии на шахте «Абайская» ко мне обратилось руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» и попросило сделать памятник горнякам, которые уже никогда не выйдут на смену. Всем, а не только тем, кто погиб девять месяцев назад, – объясняет художник Игорь Баграмов. – У меня получился своеобразный терриконик, внутри которого горит символический огонь и лежит шахтерская каска. Она олицетворяет души погибших горняков. Монумент украшают черно-белые фотографии. Их Игорь Баграмов взял в управлении архивов угольного предприятия. Со стороны кажется, что этим снимкам не меньше 40 лет. Но нет – на фотографиях запечатлены современный фасад шахты «Абайская» и проходка. Территорию вокруг памятника замостили брусчаткой. Здесь же установили фонари, лавочки и урны, а также посадили 20 сосен. – Я автор и другого памятника – шахтерам, которые погибли на «Абайской» в 2008 году. Его установили на месте, где произошел взрыв, потому что тела горняков так и остались под землей, – отмечает художник. – Тогда возле монумента мы сажали березки и сосны. Но прижились только две березы, а вот сосны хорошо разрослись. Поэтому здесь решили посадить только хвойные. Они со временем вытянутся, разрастутся и станут живой изгородью. Мне хочется, чтобы сквер стал местом, куда будут приходить шахтеры, чтобы вспомнить своих товарищей и поразмышлять о жизни.