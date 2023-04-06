Металлические ворота рухнули на охранника в Акмолинской области: мужчина находится в коме

Металлические ворота упали на охранника одного из товариществ в Буландынском районе Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
54-летний мужчина получил травмы на рабочем месте. Об этом стало известно из сообщения медицинских работников, позвонивших 5 апреля в районный отдел полиции.
Мужчина помогал трем другим работникам предприятия закрыть металлические ворота зерносклада, когда навесы одной из створок поломались, и тяжелая конструкция упала на акмолинца.
Мужчина находится в больнице с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости, кома».
Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда». Назначена экспертиза.
Полиция направила в инспекцию труда письмо по установлению причины происшествия.