Металлоискатель стал хорошим помощником

Известный краевед и поисковик, председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат ­Сасанов за многие годы накопил достаточно интереснейшей информации о нашем крае. Увлечение металлопоиском позволило ему под другим углом взглянуть на краеведение, археологию и историю. С помощью современных поисковых технологий стало легче обнаруживать важные артефакты, которые помогают подтверждать или, наоборот, опровергать устоявшиеся исторические представления. О своих находках краевед ­рассказал на презентации книги «Из находок крае­веда» в музее им. семьи Невзоровых.

Как один из интересных случаев крае­вед вспомнил ремонтные работы на улице Советской (ныне ул. Абая) в Семее – при вскрытии асфальта обнаружилось, что под дорожным покрытием находится каменная брусчатка.

– Естественно, это событие не могло остаться незамеченным для краеведов. Вскоре мы были на месте, и перед нашими глазами предстало творение мастеров прошлых лет. В царское время улица называлась Большая Владимирская. Она была вымощена камнем и примыкала к дому губернатора. Понимая, что любоваться старинной мостовой долго не придется и вскоре ее снова упрячут под асфальт, краеведы вышли с предложением оставить часть каменной брусчатки для истории. Но эту идею отклонили. Тогда мы, договорившись с рабочими, привезли полсотни камней в краеведческий музей, чтобы воссоздать небольшой участок старинной дороги в ограде музея, – рассказывает Марат Сасанов.

Краеведы с энтузиазмом принялись подгонять камни друг к другу, постигая секреты старинного ремесла. Дело спорилось, и небольшой участок дороги уже был почти готов, как случилось то, чего мало кто ожидал. А именно, на одной из каменных плиток обнаружили петроглиф! На камне был выбит горный баран.

– Этот случай поразил меня тем, как причудливо порой переплетаются дея­тельность людей и ход времени. Один человек оставил на скале изображение горного барана, надеясь отвоевать у вечности больший срок для своего творения. Но пришли другие люди и, наломав камни с этой скалы, вымостили ими дорогу, упрятав петроглиф в земляную тьму. Но и этого было мало, со временем очередные люди закатали и петроглиф, и каменную мостовую асфальтом. Так бы и продолжалась чехарда забвений, если бы жизнь не подавала нам знаки со свойственной ей иронией, – говорит краевед.

Рисунок древнего художника волею судьбы был извлечен из темницы времени, и теперь его можно увидеть в экспозиции музея. Не забыла судьба и творение мастеров, возводивших мос­товую: сохранившуюся часть дороги можно увидеть на территории областного краеведческого музея.

Еще одна интересная находка обнаружена краеведом в Аркалыкских горах при обследовании в 2016 году одного заброшенного поселения. Бывшее поселение состояло из двух домов, от которых остался лишь фундамент из камней. Место было живописное, открывались просторы завораживающей красоты.

– Приехав на место, я сразу увидел три старинные монеты, которые лежали на склоне горы. Ветер за многие годы сдул со склонов гор все, что мог унести в бескрайнюю долину. Рядом с бывшими жилищами можно было увидеть следы обитания прежних хозяев. В глаза бросались осколки тончайшего фарфора, кости животных, элементы конской упряжи и непонятные обломки медных и бронзовых предметов, – рассказывает Марат Сасанов.

После нескольких часов обследования поселения краевед сделал заключение, что жившие здесь люди имели отношение к торговле. Здесь было найдено много пломб, гильз, мундирных пуговиц, обломков колокольчиков. Обычно подобные предметы во множестве встречаются на торговых путях и почтовых станциях.

Под конец поездки краевед решил исследовать внешнюю часть одного фун­дамента. В какой-то момент прибор выдал сигнал, указывающий, что внутри фундамента находится предмет из цветного металла. После разбора камней наружу были извлечены три колокольчика. Один большой и два чуть поменьше. Не было сомнений – это поддужные колокольчики. Их еще называли «ямская гармонь». Большой колокольчик был главным, два меньшего размера – подпевалами.

– Ямщики по звуку и ритму колокольчиков могли определять скорость, с которой они едут. Звонкий, чистый звук колокольчиков был слышен за несколько верст. В старые времена, заслышав переливные звуки, люди испытывали чувство радости. Ведь с приездом экипажа была возможность узнать последние новости, – рассказывает краевед.

При обследовании старинного торгового пути в Средней Азии в ноябре 2017 года председатель краеведческого общества обнаружил очень редкую находку. Через это место до 1829 года проходил торговый путь в Каркаралы. Последние оставшиеся свидетели этого пути – старые колодцы, тянущиеся вдоль всего пути следования. Выложены они из плиточника, и в некоторых даже есть вода. На углу квадратного фундамента саманного дома при осмотре он нашел целый наконечник стрелы из черного кремния. Прекрасный образец древнего орудия классической формы радовал глаз. Но место находки приводило в недоумение. Откуда взялся данный артефакт на фундаменте дома, размышлял он, ведь если проводить датировку, то временная разница между наконечником и домом около пяти тысяч лет.

– Несколько тысяч лет тому назад древние люди, населявшие наши места, охотились, используя каменные орудия. Во время одной охоты выпущенная стрела, не достигнув цели, упала далеко от своего хозяина. Учитывая трудоемкость изготовления подобных каменных орудий, потеря наверняка раздосадовала древнего охотника. Я уверен, что расстроенный промахом древний человек долго искал свою потерю. Но все попытки найти стрелу были тщетны. И вот, спустя много тысяч лет на месте древней охоты люди решили поставить дом. Рабочие, набирая глину для самана, извлекли пропажу. Но извлекли на время. Замесив саман, каменное орудие упрятали еще на двести лет в стену дома. Ушли люди с этих мест, от домов остался лишь каменный фундамент. Год за годом дождь и ветер вымывали саман из остатков дома, вымывали до тех пор, пока однажды наконечник не увидел солнечный свет. Это событие совпало с моей поездкой в те места.

Вот так стрела, пущенная 5 500 лет тому назад, пролетев сквозь время, оказалась в коллекции артефактов краеведа.