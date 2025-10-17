Международный турнир по боксу на призы Серика Сапиева пройдет в Караганде

На турнир приедут боксёры из восьми стран

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 октября стартует международный турнир по боксу на призы олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Соревнования традиционные и проводятся уже в 13-й раз, сообщает Kazpravda.kz

В этом году участвует около 400 спортсменов из восьми стран – Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Чехии, Азербайджана, Монголии и Казахстана.

Болельщиков приглашают посмотреть яркие поединки и поддержать спортсменов. Открытие турнира состоится в Центре бокса имени Серика Сапиева 21 октября в 15:00. Боксёры будут соревноваться в течение пяти дней – до 25 октября. Вход на все поединки свободный.

«Турнир давно стал престижной ареной для юных боксёров, где закаляются будущие чемпионы. В прошлом году сборная Карагандинской области заняла первое общекомандное место, завоевав четыре золотые, семь серебряных и 14 бронзовых медалей», – отмечают организаторы.

 

 

Растет влияние Казахстана

