Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 октября стартует международный турнир по боксу на призы олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Соревнования традиционные и проводятся уже в 13-й раз, сообщает Kazpravda.kz

В этом году участвует около 400 спортсменов из восьми стран – Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Чехии, Азербайджана, Монголии и Казахстана.

Болельщиков приглашают посмотреть яркие поединки и поддержать спортсменов. Открытие турнира состоится в Центре бокса имени Серика Сапиева 21 октября в 15:00. Боксёры будут соревноваться в течение пяти дней – до 25 октября. Вход на все поединки свободный.