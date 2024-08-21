МФЦА проведет международную финансовую конференцию «Astana Finance Days 2024»

Финцентр приглашает всех к участию в AFD 2024 для изучения инвестиционных возможностей, нетворкинга и обмена информацией о последних финансовых тенденциях и событиях в регионе

Международный финансовый центр «Астана» сообщил о проведении конференции «Astana Finance Days 2024» (AFD) 5-6 сентября, передает Kazpravda.kz

AFD — это ежегодная финансовая конференция евразийского региона, которая с 2018 года служит платформой для объединения ведущих экспертов финансовой отрасли, инвесторов и бизнес-лидеров. Ежегодно более 3 000 участников из более 70 стран посещают это значимое событие, что делает его ключевым в финансовой жизни Центральной Азии. На одной площадке собираются представители государственных органов, экспертов финансовой отрасли, инвесторы и руководители бизнеса для обсуждения современных проблем, тенденций и возможностей финансовой отрасли.

Золотыми партнерами конференции являются Visa, Freedom Holding Corp, Kaz Minerals, серебряные партнеры — Solidcore Resources, Eurasian Bank, MYD Production.

Программа конференции, которая в этом году проходит по направлениям «Инновации, Инвестиции, Влияние», затронет следующие темы: инвестиционные возможности Казахстана, региональное развитие рынков капитала, венчурные инвестиции, потенциал развития сферы управления активами, инвестиции в креативную индустрию, тенденции развития ИИ, новые инструменты устойчивого финансирования, развитие и рост «зеленой» экономики в Центральной Азии, исламское и переходное финансирование, инновации в финансовой индустрии и др.

На конференции также пройдут панельные сессии в рамках инициативы AIFC Community, призванной содействовать конструктивному диалогу и поддержке компаний-участников финансового центра. Гости узнают, какие компании и по каким причинам выбирают центр для своего бизнеса, как на практике происходит внедрение права МФЦА в корпоративное управление.

Сессии в рамках AIFC Community открывают возможности для общения и знакомства с деятельностью участников МФЦА, способствуя установлению деловых связей и пониманию их вклада в экономику Казахстана.

Во время AFD также пройдет мероприятие Arbitral Women, посвященное продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин в сфере разрешения споров.

Кроме того, в рамках конференции состоится подписание ряда двусторонних соглашений.

Ссылка для регистрации на конференцию https://astanafindays.org/ru/registration/

По всем вопросам касательно AFD 2024 обращаться по электронному адресу [email protected].