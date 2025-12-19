Милан-2026: казахстанцы завоевали еще 12 лицензий на зимнюю Олимпиаду

Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года

Фото: НОК

По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, которые прошли с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии у Казахстана - 12 лицензий по данному виду спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

Имена обладателей лицензий и количество спортсменов будут известны по результатам решения главного тренера сборной. Ожидается, что на зимней Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будет представлен предварительно 5-ью спортсменами.

Напомним, ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина - выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию.

Кроме того, 9 лицензий завоевали отечественные шорт-трекисты, имена спортсменов определены также, тренерским штабом согласно рейтингового зачета - Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Яна Хан.
Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

Информация по лицензиям:

Мужчины

500 метров - 1 лицензия

Женщины

500 метров - 2 лицензии
1000 метров - 2 лицензии
1500 метров - 2 лицензии
3000 метров - 2 лицензии
5000 метров - 1 лицензия
Масс-старт - 1 лицензия
Командная гонка - 1 лицензия

