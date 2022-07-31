Миллионы в свой карман

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Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане директора специнтерната приговорили к реальному сроку за хищение бюджетных средств. Неприглядной историей поделились в Агентстве по финансовому мониторингу.

Как выяснили следователи, директор казенного госучреждения «ВКО специальная школа-интернат», расположенного в Усть-Каменогорске, за 6 с лишним лет (с 2013 по 2019 год) похитила 12 млн тенге. Самое отвратительное – деньги крали у интерната, где воспитываются дети-сироты, к тому же с проблемами в развитии.

Схемы хищения были незамысловатыми. Руководитель начисляла себе зарплату за занятия лечебной физкультурой, хотя фактически с ребятами не занималась. Другим сотрудникам также шли доплаты за «липовую» работу, причем те снимали деньги с карточек и наличкой отдавали директору.

Еще один способ – фиктивное трудоустройство. Дама заняла у знакомых деньги и рассчиталась с ними за счет бюджета, перечислив зарплату на 729 тыс. тенге человеку, который фактически не работал.

«Судебная коллегия назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, – рассказали в пресс-службе АФМ. – Суд учел, что директор полностью признала вину, возместила ущерб, а также имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка».

Любопытно, что в справке о профессиональных заслугах теперь уже экс-директора интерната значатся два высших образования, в том числе учителя физкультуры, а также психолога-дефектолога. Плюс высшая педагогическая категория, стаж работы 12 лет.

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