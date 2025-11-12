В ведомстве подготовили проект приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж», сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы QazaqGaz Aimaq

С 1 августа до 31 декабря текущего года оптовая цена на сжиженный газ составляет 59 722 тенге за тонну.

«Министерством энергетики планируется переутвердить на том же уровне предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа с 1 января 2026 года», – указано в документе.

Общественное обсуждение проекта, опубликованного на портале «Открытые НПА», продлится до 25 ноября текущего года.