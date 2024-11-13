Минтуризма и спорта разработало законопроект по развитию спорта

Министерство туризма и спорта разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также предотвращения избыточного законодательного регулирования», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При разработке законопроекта были учтены несколько ключевых вопросов и конкретные статистические данные. В Казахстане в настоящее время развиваются более 180 видов спорта. Однако каждый год медали завоевываются лишь в 13 летних и 5 зимних олимпийских видах спорта. Если в 2018 году казахстанские спортсмены завоевали 370 медалей, то в 2020 году этот показатель сократился до 105 медалей. Такая ситуация объясняется недостатками в системе подготовки спортсменов на всех этапах, начиная с начальной подготовки и заканчивая спортом высших достижений.

Кроме того, ежегодно растут расходы на содержание детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов, значительная часть которых уходит на подготовку в олимпийских неолимпийских видах спорта. В период с 2018 по 2020 годы на развитие всех видов спорта было выделено 646 миллиардов тенге, из которых почти 72% были потрачены на виды спорта, не являющиеся приоритетными для страны.

Для улучшения ситуации министерство туризма и спорта провело исследование международного опыта. На основе опыта Узбекистана, Беларуси, Великобритании, Германии и Норвегии был разработан законопроект, который предполагает введение ограничений на виды спорта, относящиеся к спорту высших достижений.

Согласно новой системе, в список видов спорта высших достижений будут включены только те виды спорта, которые входят в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских игр, а также национальные виды спорта. В свою очередь, виды спорта, показавшие медальные результаты, будут отнесены к приоритетным и будут финансироваться в первую очередь на республиканском и местном уровнях. Эти меры позволят эффективно управлять спортивной отраслью и рационально использовать ограниченные ресурсы.

«Внедрение этих изменений направлено на создание новых стимулов для развития спорта в нашей стране. Концентрация финансирования на определенных и результативных видах спорта обеспечит Казахстану высокие достижения на мировой спортивной арене», — отметил Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Принятие законопроекта поможет оптимизировать спортивную систему страны и сформировать правильную финансовую стратегию для достижения высоких результатов в спорте.

В настоящее время местные, региональные и республиканские спортивные федерации в нашей стране действуют как самостоятельные субъекты и не подчиняются друг другу. Такая ситуация приводит к независимой политике в развитии спорта, конфликту интересов и размытости ответственности, что в итоге замедляет развитие спорта.

Предлагаемая новая модель предусматривает подчинение местных федераций аккредитованным республиканским (или региональным) спортивным федерациям. Это изменение направлено на централизацию управления в сфере развития спорта, повышение эффективности и четкое определение ответственности.

«Мы надеемся, что этот законопроект приведет к упорядочению системы управления в спортивной сфере и даст новый импульс для развития спорта в нашей стране. Мы стремимся создать условия для слаженной работы федераций разных уровней», — отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

В случае принятия документа будет создана система, регулирующая взаимоотношения между спортивными федерациями, что позволит сформировать эффективную политику, направленную на развитие спорта.