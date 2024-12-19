Министр обороны проинспектировал объекты Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск

Статьи
103

В ходе рабочей поездки в Конаевский и Жетысуский гарнизоны руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил состояние инфраструктуры учебных полигонов, качество ремонта и строительства зданий

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На учебном полигоне «Шошкалы» в Конаевском гарнизоне ознакомился с организацией выполнения упражнений учебных и контрольных стрельб военнослужащими Десантно-штурмовых войск. Министр обороны осмотрел блиндаж и дрон-трассу, где военнослужащие отрабатывают способы обнаружения, подавления и уничтожения беспилотников.

Руководитель оборонного ведомства изучил состояние объектов инфраструктуры Центра подготовки Сил специальных операций, базы РХБЗ, десантно-штурмовой бригады и других воинских частей.

Проверив ход строительства здания медицинской роты и возведения казармы с применением модульных конструкций, он обратил внимание на качество и сроки выполнения работ.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также осмотрел учебный полигон с воздушно-десантным комплексом для наземной отработки прыжков с парашютом, изучил состояние казарм и побеседовал с солдатами, призванными из разных регионов страны. При посещении швейной и приборной мастерской он уточнил детали производства и поддержания в надлежащем состоянии воздушно-десантной техники.

Перед командованием воинских частей министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач, направленных на обеспечение качества боевой подготовки личного состава, совершенствование военной инфраструктуры и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих срочной службы.

#Казахстан #армия #МО

Популярное

Все
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
«Барыс» набрал очки в Москве
Условия под стать названию
Объединить усилия власти, бизнеса и общества
В Карагандинском зоопарке поселились обезьяны Бразза
Профилактика доказывает эффективность
Креативно на казахском
Новые скрепы духовной столицы
Все это следует шить!
Пресекли незаконную охоту на пернатых
Государственный деятель эпохи перемен
Инструменты роста
В компании с Оффенбахом
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Бюджет Алматы «держит» бизнес
Закон Республики Казахстан
Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»
Региональный офис Euronews открылся в Астане
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Мост для межэтнического общения
Как защититься от харассмента?
Когда цифры говорят сами за себя...
Более миллиона тонн казахстанского зерна за 10 месяцев экспортировали в Таджикистан
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Глава государства посетил сельскую школу близ Талдыкоргана
Как определить подделку 10-тысячной банкноты
И дольше века газетный день
Президент отметил труд энергетиков госнаградами
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
S&P отметило снижение рисков в банковском секторе Казахстана
Президент сменил посла Казахстана в Японии
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Производство шоколада может прекратиться
Лица старого Уральска

Читайте также

О выдающемся ученом-физике, академике НАН РК Фазылхане Баим…
Пенсионная система Казахстана: становление и развитие
Государственный деятель эпохи перемен
В компании с Оффенбахом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]