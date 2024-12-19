Министр обороны проинспектировал объекты Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск

В ходе рабочей поездки в Конаевский и Жетысуский гарнизоны руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил состояние инфраструктуры учебных полигонов, качество ремонта и строительства зданий

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

На учебном полигоне «Шошкалы» в Конаевском гарнизоне ознакомился с организацией выполнения упражнений учебных и контрольных стрельб военнослужащими Десантно-штурмовых войск. Министр обороны осмотрел блиндаж и дрон-трассу, где военнослужащие отрабатывают способы обнаружения, подавления и уничтожения беспилотников.

Руководитель оборонного ведомства изучил состояние объектов инфраструктуры Центра подготовки Сил специальных операций, базы РХБЗ, десантно-штурмовой бригады и других воинских частей.

Проверив ход строительства здания медицинской роты и возведения казармы с применением модульных конструкций, он обратил внимание на качество и сроки выполнения работ.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также осмотрел учебный полигон с воздушно-десантным комплексом для наземной отработки прыжков с парашютом, изучил состояние казарм и побеседовал с солдатами, призванными из разных регионов страны. При посещении швейной и приборной мастерской он уточнил детали производства и поддержания в надлежащем состоянии воздушно-десантной техники.

Перед командованием воинских частей министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поставил ряд задач, направленных на обеспечение качества боевой подготовки личного состава, совершенствование военной инфраструктуры и улучшения социально-бытовых условий военнослужащих срочной службы.