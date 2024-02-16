Министр обороны совершил рабочую поездку в Конаевский, Жетыгенский и Алматинский гарнизоны

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Айман Аманжолова
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В регионе руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проверил объекты военной инфраструктуры и подготовку к предстоящим учениям

фото: пресс служба МО РК

На полигоне «Берег» Конаевского гарнизона министр обороны принял доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками. Генерал-майор Алмаз Джумакеев доложил о подготовке к учениям с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», который пройдет в Казахстане осенью этого года. 

На вертолете армейской авиации генерал-полковник Руслан Жаксылыков совершил облет полигона «Шошкала».

В войсковой части 65229 министр осмотрел военные объекты и ознакомился с условиями содержания авиационной техники и вооружения войск ПВО.

В филиале Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил министр обороны проинспектировал ход ремонтных и реставрационных работ, проводимых с целью увеличения пространственной структуры объекта и обновления экспозиционных залов. По завершении встречи с начальником музея Алуa Байкадамовой генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание на необходимость качественного и своевременного исполнения работ.

Министр побывал в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК. После осмотра инфраструктурных объектов он дал ряд указаний по отправке национального контингента в миротворческую миссию ООН на Голанских высотах.

В Центральной военной поликлинике в г. Алматы глава оборонного ведомства ознакомился с оснащенностью учреждения лечебно-диагностическим оборудованием, инструментарием и лекарственными средствами. Министр подчеркнул необходимость качественного оказания амбулаторно-поликлинической и консультативно-диагностической помощи прикрепленному контингенту.

#армия #МОРК #гарнизон

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