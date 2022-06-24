Министр просвещения РК встретился с детьми из сельских школ

В рамках Республиканского слета школьников IQanat прошла мотивационная встреча министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова с учащимися сельских школ.

Встреча прошла в стенах Назарбаев Университета, где собрались 750 детей из аулов. Во время беседы гость поздравил ребят с участием в Республиканском слете школьников IQanat, поговорил с ребятами о важности школьного образования и об умении брать ответственность за свои поступки и результаты.

«Важно не бояться ответственности. Я сам очень ценю и уважаю в людях такое качество как ответственность. Ответственность может быть разной, это не обязательно какая-то масштабная ответственность, которую мы видим в кино, когда кто-то отправляется с миссией на Марс. Ответственность за свои поступки и действия очень важна. Порядочность, простота, труд, стремление изменить что-то к лучшему, дисциплина, принятие правильных решений - это все составляющие ответственности», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Вместе с этим министр отметил, что в эпоху доступной информации, у нынешних школьников много возможностей, но одновременно к ним и больше требований.

«Сегодня наше юное поколение имеет массу возможностей для поступления в лучшие школы, лучшие вузы страны и мира, например, благодаря программе «Болашак», казахстанцы могут получат зарубежное образование. Кроме того, я думаю, что современные дети обладают помимо всего прочего еще и серьезными амбициями», - поделился мнением глава Минпросвещения.

В ходе встречи участники республиканского слета могли задать министру свои вопросы. Так, школьник из села Каратобе Западно-Казахстанской области Магжан Жылыгали поинтересовался, какие цели сегодня стоят перед чиновником и какие сложности существуют на пути их достижения.

«Наверное, у меня нет каких-то глобальных, в понимании людей, целей. Самая главная – оставаться человеком, быть честным перед самим собой, перед обществом, перед Родиной. А сложности на пути достижения целей встречаются каждый день и их нужно уметь преодолевать, работая над собой и своими привычками», - ответил министр.

Напомним, мотивационные встречи с известными казахстанцами – часть программы Республиканского слета школьников IQanat. В рамках слета дети также приняли участие в Олимпиаде, тренингах, экскурсиях, а в завершении мероприятия организуют флеш-моб, посвященный Году детей. Накануне участники Слета встретились с Председателем попечительского совета ОФ «Образовательный фонд IQANAT» Айдыном Рахимбаевым, где также поговорили об ответственности и служении обществу.

Отметим, что реализация проекта «IQanat» и достижение таких высоких результатов сельскими школьниками стало возможным благодаря поддержке неравнодушных людей - Попечителей Фонда, объединенных желанием помочь сельским школьникам.