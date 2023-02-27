Министр просвещения РК встретился со студентами и коллективом Abai University

24 февраля 2023 года министр просвещения РК Гани Бейсенбаев встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Abai University.​ Председатель правления – ректор КазНПУ имени Абая Дархан Билялов ознакомил с образовательной, научно-исследовательской деятельностью университета и поделился реализуемыми проектами по укреплению связей со школами и формированию будущих педагогов страны.

В ходе встречи были обсуждены первоочередные задачи в сфере образования, ценность понятия «Педагог», повышение качества образования и подготовки кадров, укрепление статуса казахстанских учителей. Подчеркнуто, что эти меры предоставляют молодым учителям большие возможности.

Министр акцентировал внимание на вопросах трансформации казахстанской системы образования в мировой бренд, повышения ценности концепции педагогического образования, создания сильной базы учителей и кадрового резерва директоров школ страны, подготовки высокопрофессиональных​ учителей, формирования специалистов с высокой педагогической этикой, укрепления статуса государственного языка, создания условий для школ и республиканских библиотек.

Гани Бейсенбаев также отметил проводимую работу в направлении создания условий для библиотек и обеспечения их научно-педагогическими, методическими инструментами, внедрение эффективных новшеств в образовательные программы и стандарты, методические рекомендации, развитие системы инклюзивного образования, требования к авторам школьных учебников.

На встрече студенты и преподаватели задавали волнующие их​ вопросы и предлагали свои идеи по улучшению системы среднего образования.