Общество
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов

Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение о передвижении по территории Казахстана воинских эшелонов до 15 октября, передает Kazpravda.kz.

В Минобороны напомнили, что с 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях проходили учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2022", "Поиск - 2022", "Эшелон - 2022".

"По завершении данных учений, до 15 октября, по территории Казахстана воинские эшелоны будут перемещаться в пункты постоянной дислокации. Воинские контингенты Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проследуют по территории Казахстана по согласованному с АО "НК "КТЖ" графиком движения эшелонов по двум направлениям: с юга на восток и на запад", - говорится в сообщении.

Кроме того, соединения и части Вооруженных сил Казахстана будут следовать по территории страны железнодорожным транспортом и на колесной военной технике, отметили в ведомстве.

"В этой связи просим граждан не реагировать на сообщения и видеоматериалы фейкового характера о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - добавили в пресс-службе.

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