Фото пресс-службы МО РК
Международное сотрудничество
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане

В Казахстане стартовало командно-штабное учение ОДКБ "Взаимодействие - 2022", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В период с 26 сентября по 7 октября на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии Республики Казахстан (Алматинская область) в рамках стратегического командно-штабного учения "Айбалта - 2022" под эгидой Министерства обороны РК проводится командно-штабное учение ОДКБ "Взаимодействие - 2022".

Данное командно-штабное учение организовано с органами управления и формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности по теме «Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности».

В учении принимают участие подразделения стран ОДКБ – Республики Казахстан, Республики Беларусь, Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, выделенных в состав ФССН КСОР.

Основная цель учений - это повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности, выработки и освоения новых форм, способов выполнения задач по предназначению, а также современных образцов вооружения, военной и специальной техники, специальных средств.

На торжественном открытии руководитель учения заместитель главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бауржан Абжанов отметил, что проводимые учения направлены на повышение уровня практических навыков должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (Коллективных сил) ОДКБ, слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности при проведении совместных операций по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе и нейтрализации внешних угроз.

"Наше совместное учение проходит в непростой период. К сожалению, мир сегодня ежедневно сталкивается с современными вызовами, представляющими реальную угрозу мирному населению и обществу. Всё это требует от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом. Отмечу, что выбор места проведения учения не случаен. В нашем Центре боевой и методической подготовки специального назначения, который был открыт в 2016 году созданы все условия, и мы имеем достаточный опыт для проведения подобных учений", - отметил в выступлении Бауржан Садыкович.

С момента образования Центра было проведено 5 крупномасштабных мероприятий, в том числе два – международного характера (международное учение в рамках ОДКБ "Кобальт – 2018" и второе совещание министров внутренних дел стран СНГ в 2020 году). Три – республиканского значения (оперативно-тактические учения "Қайсар - 2016", "Қайсар - 2021", "Алан - 2022").

Командно-штабное учение "Взаимодействие - 2022" является третьим значимым мероприятием международного масштаба.

Помимо этого, в Центре ежегодно проходят боевую подготовку военнослужащие частей оперативного назначения Национальной гвардии, а также осуществляется подготовка подразделений специального назначения государственных органов Республики Казахстан по плану Координационного Совета при Совете безопасности. Общая численность обучаемых составляет более 30-ти тысяч человек в год.

Активная фаза учений пройдет с 3 по 7 октября текущего года, в ходе которой штабом будут выработаны алгоритмы решений при выполнении комплекса задач единой группировкой сил на фоне созданной и развивающейся обстановки, что позволит добиться слаженных действий органов военного управления при организации совместной операции.

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