Минсельхоз стимулирует водосбережение через субсидирование тарифов и технологий

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров совместно с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым встретились с представителями крестьянских хозяйств Алматинской области, акимами районов и отечественными производителями оросительных систем, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Основной темой встречи стала задача по масштабному переходу на водосберегающие технологии и необходимые для этого условия и инструменты, сообщает Минсельхоз РК.

В Казахстане более 2,3 млн га орошаемых земель, но по итогам 2023 года из 1,5 млн га фактически орошаемых земель 75% поливается бороздковым способом, 6% – затопление рисовых полей, 21% - под современным капельным орошением или дождеванием.

Важно отметить, что технологии не только экономят воду, но и повышают урожайность сельхозкультур. В этой связи со стороны Министерства сельского хозяйства аграриям оказываются меры государственной поддержки в виде инвестиционного субсидирования и субсидирования стоимости услуг по подаче воды.

«Чтобы стимулировать фермеров к применению современных водосберегающих технологий, в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды внесены изменения. Теперь размер субсидий будет зависеть от способа полива, т. е. при поливе без применения водосберегающих технологий независимо от способа подачи воды субсидируется 50–75% от тарифа, а с применением водосберегающих технологий – 60–85%. Но к 2026 году для тех, кто не экономит воду, возмещение снизится до 30–55% в зависимости от тарифа», - рассказал Айдарбек Сапаров.

С 2020 года площади, где внедрено водосбережение, увеличились на 91 тыс. га. Стимулом к этому стало возмещения 50% понесенных фермером затрат на приобретение систем орошения, подведение инфраструктуры для забора и подачи воды.

При этом Глава государства К.Ж. Токаев поставил конкретную задачу по охвату по 150 тыс. га земель в год водосберегающими технологиями. В настоящее время Министерство прорабатывает вопрос увеличения норматива субсидирования затрат на приобретение и установку водосберегающих технологий с 50 до 80%, где 30% будут субсидироваться из местного бюджета.

Кроме того, для удешевления стоимости оборудования планируется открывать производства в Казахстане.

В ходе встречи Айдарбек Сапаров отметил важность подготовки к весенне-полевым работам и рассказал, что министерство сельского хозяйства делает со своей стороны.

«Министерство обеспечит аграриев льготным дизтопливом в объеме 340 тыс. тонн, минеральными удобрениями. Финансированию весенней кампании будут способствовать программа «Кен-дала» и программа форвардного закупа. В текущем году по программе «Кен-дала» предусмотрены 140 млрд тенге. Прием заявок начат с 19 января, а первые 15 млрд тенге уже поступили на счете АКК. По программе форвардного закупа выделено 40 млрд тг», - пояснил министр сельского хозяйства. Также он отметил, что к СХТП, осуществившим пролонгацию кредитов в 2023 г., не будут применены штрафные санкции.