Главным триумфатором стал тяжеловес Едыге Касымбек, завоевавший золото в весовой категории до 125 кг. Серебряные награды взяли Нурлан Отегенов (79 кг), Даулет Ергеш (86 кг), Лаура Ганикизы (до 50 кг) и Алина Ертостик (до 76 кг). А с бронзовыми медалями турнир завершили Мейиржан Аширов (до 74 кг), Ерасыл Мухтарулы (до 57 кг), Ади Серикулы (до 65 кг), Начын Куулар (до 70 кг), Санжар Досжанов (до 74 кг), Нуркерим Ернияз и Бейбарыс Касымбек (до 92 кг), а также Ирина Казюлина и Елена Шалыгина (до 68 кг).