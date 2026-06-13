В добрый путь, офицеры-гвардейцы!

Армия

Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардией МВД РК генерал-лейтенант Ансаган Балтабеков встретился с офицерами-гвардейцами, завершившими обучение в Национальном университете обороны города Астаны.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

В этом году ведущий военный вуз страны успешно окончили 24 офицера Нацгвардии. В их числе – 19 офицеров, завершивших обучение по магистерским программам оперативно-тактического уровня управления, два выпускника факультета Академии Генерального штаба Вооруженных сил, а также три офицера, успешно защитившие докторские диссертации.

В ходе встречи главнокомандующий поздравил офицеров с успешным завершением обучения и отметил, что их профессиональная подготовка придаст новый импульс развитию системы управления и дальнейшему укреплению потенциала войск правопорядка.

– Вам предстоит эффективно применять полученные знания и опыт в служебной деятельности. Уверен, что вы внесете достойный вклад в укрепление воинской дисциплины, повышение боевой готовности подразделений и качественное выполнение служебно-боевых задач, – подчеркнул Ансаган Балтабеков.

Подготовка офицеров в Национальном университете обороны направлена на развитие управленческих компетенций, стратегического мышления и формирование военных руководителей, способных принимать эффективные решения в условиях современных вызовов и угроз. Как отметили в пресс-службе НГ МВД РК, университет по праву считается одним из крупнейших межведомственных образовательных и научных центров страны. Тысячи его выпускников занимают ответственные должности в силовых структурах Казахстана.

В завершение встречи офицеры Нацгвардии отметили, что продолжат службу в воинских частях и соединениях, направляя полученные знания и опыт на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и защиту интересов государства.

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