Минцифры проводит внеплановые проверки ЕНПФ и «Казахтелекома»

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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Также проверки ведутся в отношении Air Astana, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Министерством проводятся внеплановые проверки в отношении ЕНПФ,  Air Astana, «Казахтелеком» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам будет представлена дополнительная информация», - говорится в сообщении Минцифры.             

Также сообщается, что министерством совместно с КНБ и АО «Государственная техническая служба» завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.

– Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО «Государственная техническая служба», – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось об утечке данных 2 млн казахстанцев. Персональные данные оказались в Сети из-за взлома инфраструктуры  микрофинансовой организации Zaimer.kz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

#безопасность #МЦРИАП #Минцифры #персональные данные

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