Минцифры проводит внеплановые проверки ЕНПФ и «Казахтелекома»

Также проверки ведутся в отношении Air Astana, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Министерством проводятся внеплановые проверки в отношении ЕНПФ, Air Astana, «Казахтелеком» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. По результатам будет представлена дополнительная информация», - говорится в сообщении Минцифры.

Также сообщается, что министерством совместно с КНБ и АО «Государственная техническая служба» завершен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи.

– Фактов компрометации не установлено, компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности и работают в тесном контакте с Национальным координационным центром информационной безопасности АО «Государственная техническая служба», – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось об утечке данных 2 млн казахстанцев. Персональные данные оказались в Сети из-за взлома инфраструктуры микрофинансовой организации Zaimer.kz.