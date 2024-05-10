Задолженность по алиментам в Казахстане снизилась на треть за год

Сумма задолженностей на сегодняшний день, по данным Минюста, составила 14,6 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

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По информации официального представителя Минюста Талгата Уали, на сегодняшний день 292 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении. Из них 12 883 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге.

Из общего количества проблемных алиментов преимущественно выплачивают – мужчины 97,1%, а женщины 2,9%.

7 882 должникам по алиментам выставлены временные ограничения на выезд из РК.

«В сравнении с показателями 2023 года наблюдается динамика в сторону улучшения. Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности должников снизилась на 31%», - сообщили в Минюсте.

Идет активная совместная работа с органами полиции в рамках рейдовых мероприятий.

Так, с начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортных средств водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге.

В Астане автомобили должников по алиментам выставляют на торги.

Напомним, в Казахстане право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруг (-а).