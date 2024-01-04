Минздрав Ирана: 95 человек погибли при взрывах у кладбища в Кермане

Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах у кладбища в Кермане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек после двух взрывов у кладбища в Кермане, передает агентство IRNA.

Ранее в среду СМИ публиковали данные, согласно которым число жертв достигло 103, еще 211 получили ранения.

"Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм", — приводит издание слова главы ведомства.

Как уточнило агентство IRNA, приведенная ранее статистика по количеству жертв расходится с представленной Эйноллахи из-за повтора нескольких имен погибших.

Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.

Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.