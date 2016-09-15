​Мир в формате «зеленого» партнерства

Конференция организована Министерством энергетики РК, Коалицией за «зеленую» экономику и развитие G-Global и Международным секретариатом G-Global. Основные задачи конференции – наметить мероприятия предстоящей выставки ЕХРО 2017, выработать рекомендации странам по технологической поддержке реализации новых Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, в том числе оценить возможности лучших «зеленых» технологий Казахстана и стран – участниц Программы партнерства «Зеленый мост».

В работе конференции принимают участие представители международных организаций, финансовых институтов, в том числе Азиатского банка, государственных органов, Парламента РК, неправительственных организаций, научных центров, бизнес-структур и других заинтересованных сторон.

На конференции участниками обсуждаются вопросы создания Международного центра «зеленых» технологий в Астане, а также перспективы развития Программы партнерства «Зеленый мост» в современной практике. В ходе активного диалога спикерами поднимаются наиболее актуальные вопросы, связанные с реализацией проектов «зеленой экономики», механизмами их финансирования с учетом международного опыта, а также другие аспекты, касающиеся трансферта и передачи «зеленых» технологий.

В своем выступлении министр энергетики РК Канат Бозумбаев напомнил зарубежным участникам конференции, что уже в следующем году Астана станет эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и трендов в сфере использования энергии солнца, ветра, биогаза, морских и термальных вод. На ЕХРО-2017 будут представлены лучшие «ноу-хау» и прорывные проекты в сфере производства и потребления традиционной и альтернативной энергии.

– После завершения ЕХРО мы полагаем целесообразным передать выставочную площадку Международному центру «зеленых» технологий под эгидой ООН, – сообщил министр.

Актуализируя тематику диалога, модератор конференции, руководитель Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова отметила, что на этой площадке международным экспертам совместно с казахстанскими партнерами предстоит обсудить архитектуру функционирования будущего Международного центра «зеленых» технологий в Астане. В частности, необходимо разработать оптимальные механизмы передачи «зеленых» технологий через эту площадку другим странам.

По мнению министра окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики Каспарса Герхардса, принципы «Зеленого моста» сегодня актуальны и для стран Прибалтики, где у индустриально-промышленного развития есть и обратная удручающая сторона. Одна из таких проблемных сторон – высокая концентрация промышленных и прочих отходов, утилизация которых традиционным способом не дает ощутимых результатов – горы отходов нарастают повсюду, как дюны. Сегодня в Латвии один человек создает в среднем до 30 кг бытовых отходов в год. При этом нагрузка на природу растет. В Латвии уже применяют на практике технологию получения биогаза из органических материалов, сконцентрированных на городских свалках. Так, на крупнейшем рижском полигоне по хранению бытовых отходов работает предприятие, где круглый год выращиваются овощи с использованием энергии биогаза.

– Я убежден, что на пути к устойчивому развитию очень важно партнерство стран в решении общих для всех задач и проблем. Со своей стороны, мы готовы поделиться не только опытом, но и технологиями, которые у нас имеются, – заверил министр.

Согласно данным, озвученным главой офиса ОБСЕ в Астане Дьердем Сабо, в текущем году Германия, председательствующая в организации, в числе приоритетов безопасности продвигает вопросы создания благоприятного бизнес-климата в странах. При этом основной акцент здесь делается на эффективное экологическое управление в контексте изменения климата и продвижения «зеленой» экономики.

– Для Казахстана эти приоритеты знакомы, поскольку здесь немало созвучных моментов. В 2017 году, когда Австрия будет председательствовать в ОБСЕ, планируются мероприятия, посвященные продвижению принципов «зеленого роста». ОБСЕ поддерживает и приветствует усилия Казахстана по переходу к «зеленой» экономике, в том числе реализации таких международных инициатив, как Программа Партнерства «Зеленый мост», проведение ЕХРО-2017 «Энергия будущего» и создание Международного центра «зеленых» технологий под эгидой ООН, – подчеркнул Дьердь Сабо.

Напомним, параллельно с этой диалоговой площадкой в Астане проходит и другая конференция, организованная управляющей компанией АО «ЕХРО-2017», где обсуждаются вопросы контентного содержания выставочных павильонов стран-участниц ЕХРО. То есть речь идет о том, какие технологии привезут на ЕХРО потенциальные участники выставки. По мнению руководителя Международного секретариата G-Global Серика Нугербекова, в июле текущего года Казахстаном подписано международное соглашение по климату и до декабря планируется ратификация этого документа в Парламенте РК. В этой связи есть уверенность, что Программа «Зеленый мост» способна внести существенный вклад в реализацию данного соглашения.

– Мы принимаем на себя ряд обязательств по снижению выбросов в атмосферу и поэтому те технологии, которые могут передаваться и распространяться в мире через принципы «Зеленого моста», будут иметь хорошую основу на практике, – отметил С. Нугербеков.

По итогам первой панельной сессии состоится подписание Хартии Программы Партнерства «Зеленый мост» с пятью неправительственными организациями. Кроме того, в рамках конференции планируется проведение «круглого стола» на тему «Механизмы экономического стимулирования и поддержки зеленого бизнеса», на котором будут обсуждены вопросы применения стандартов в «зеленой» экономике, в том числе привлечения инвестиций в этот сектор.