Миссия – создавать учебники

Авторский коллектив

Периодически в наших школах появляются новые учебники, разработанные по современным программам и методикам. Однако не все родители и ученики довольны новинками, отмечая различные ошибки, нестыковки и сложность заданий.

Сегодня изданием школьных учебников в стране по заказу государства занимаются десятки частных издательств. Среди них особо крупные – «Атамұра», «Мектеп», «Арман-ПВ», «Алматыкiтап бас­пасы». О том, как создаются учебники, рассказала президент издательства «Алматыкiтап баспасы» Гаухар Саймасаева.

По ее словам, это многоэтапный процесс, включающий разработку концепции, сбор материалов, написание, редактуру, экспертизу. Учебник разрабатывает авторский коллектив. Издательство сотрудничает с авторами из разных регионов страны, их около трехсот. Чтобы найти специалиста, представители издательства выезжают в регионы, посещают школы и вузы.

– Есть правила разработки и экспертизы учебников. Так, в авторском коллективе должен быть учитель-практик, учитель-методист и ученый. Обычно три-четыре человека. У нас большой пул авторов в Костанае, Актобе, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях. Требование к ним одно: быть личностью, иметь серьезный практический опыт. При этом авторы должны пройти курсы повышения квалификации по подготовке учебников, – отметила Гаухар Саймасаева.

Творить авторам не запрещается, но обязательно надо сверять написанное с государственными требованиями – учебными программами и госстандартами.

– На основе учебных программ собираем авторский коллектив. Наши методисты и редакторы знакомят авторов с учебными программами, совместно сос­тавляют концепцию учебника. Далее она утверждается на совете издательства. Исходя из концепции, мы разрабатываем учебник, – продолжает руководитель издательства.

Сроки производства книг разные, бывает, что издательский процесс занимает до года. Когда текст будущего учебника готов, он проходит внутреннюю экспертизу в издательстве. После этого предоставляется в Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения для подробного изучения. Получив одобрение государства, новый учебник не сразу попадает ко всем школьникам, а проходит в течение четверти апробацию в тридцати пилотных школах во всех регионах страны.

Выпуском дело не ограничивается. Представители издательства параллельно начинают продвижение: ездят по школам, знакомят с новой книгой учителей и методистов.

Многоступенчатая экспертиза

В создании учебников важен тандем издательства с государством. Директор Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Назира Абдрахманова рассказала, как они принимают от издательства учебники и проводят их экспертизу. Состоит она из нескольких этапов. На первом этапе материалы поступают на научно-педагогичес­кую экспертизу.

– Она проводится по утвержденным критериям, где особое внимание обращается прежде всего на соответствие Государственному общеобязательному стандарту образования и требованиям типовых учебных программ, – подчерк­нула директор центра.

Далее эксперты проверяют книгу на соответствие утвержденной структуре и дизайну, содержанию, смотрят иллюстрации, дидактические и методические материалы. Особо оценивают язык, стиль изложения, учитывает ли книга возрастные, психологические, культурно-ценностные особенности ребенка. Замечания направляются в издательства на доработку. Срок научно-педагогической экспертизы одного учебника занимает 50 дней.

Второй этап – апробация учебника в пилотных школах.

– Проводится комплексное изучение практики использования учебников в учебном процессе, – продолжает

Назира Абдрахманова. – Параллельно с апробацией идет общественная оценка. Для этого электронные версии учебников без указания издательства и авторского коллектива размещаются на электронных ресурсах центра. Цель – узнать конструктивное мнение педагогической общественности и активных граждан по содержанию и структуре учебников. Любой гражданин может высказать свое мнение.

Полученные замечания издательства снова дорабатывают, и книга направляется на повторную экспертизу. Затем наступает финальный этап – рассмотрение предметной экспертной комиссией. Она принимает заключение о включении или невключении учебника в перечень, рекомендуемый для использования в организациях образования. Решение это является окончательным.

Как отметила глава центра, у них сформирована база экспертов из около двух тысяч ученых, учителей и методистов высшей категории. Не каждый может войти в этот пул: педагоги проходят обу­чающие курсы по рекомендации вузов, городских и областных управлений образования или посредством анкетирования на сайте центра.

– Из зарегистрированных кандидатов на обучающие курсы отбираются ученые по профилю, педагоги, имеющие первую или высшую квалификационную категорию, квалификационные категории «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер». А из числа участников обучающего курса в базу входят только те эксперты, которые по результатам обучения смогли продемонстрировать теоретические знания и аналитические способности, – пояснила Назира Абдрахманова.

Получая учебный материал, эксперты работают конфиденциально. Для соблюдения объективности учебники и УМК передаются в руки эксперта без указания его разработчика, издателя и авторов.

Критика – не всегда обоснованная

Как только дети получают учебники, родители вчитываются в содержание, иногда находя казусы и нестыковки. Автор учебника по математике для 1–4-х классов Асель Акпаева отвечает на самую распространенную критику родителей. Например, по поводу сложности некоторых школьных задач.

– Родители спрашивают, почему они не могут решить простые задачи, предназначенные первокласснику? Ответ: потому что родители не сидят на уроке вместе с ребенком и не знают те подходы учителя, которые приводят к решению этой задачи, – ответила специалист.

Много жалоб на качество содержания книг. Некоторые просят убрать новые издания и вернуться к советским книгам. Асель Акпаева не согласна с этим, пояс­няя, что прежние учебники не отвечают современным требованиям. По ее мнению, нынешние дети мыслят по-другому, им близка визуальная информация, красочность и легкая подача материала. Поэтому в электронные версии книг активно включаются QR-коды, анимация, виртуальные лаборатории. Также учитываются последние достижения науки и технологий, международные исследования. Например, в учебник по математике для 4-го класса включены задания на функциональную грамотность, отвечающие требованиям TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – международного исследования по оценке качества математического и естественно-научного образования у школьников.

Причину сложности некоторых материалов специалисты видят и в обновленной образовательной программе, которая почти десять лет вводилась повсеместно. В спешке авторы не всегда понимали суть новых программ, поэтому их книги получались недоработанными, вызывая резонную критику. Но сегодня, как отмечает Асель Акпаева, все ошибки учтены.

Методист начальных классов Фарида Лекерова тесно работает с авторами. Она отмечает, что современные учебные материалы должны быть интересными и познавательными не только для детей, но и для учителей и родителей.

– Мы учитываем возрастные особенности и психологию детей, стремимся, чтобы книга привлекала внимание в плане дизайна, то есть смотрим глазами учеников. Учебник пишется и для учителей, чтобы с его помощью они могли эффективно передавать знания. И учебник должен быть понятным для родителей. Они готовят домашние задания вместе с детьми, и поэтому важно, чтобы они мог­ли помочь ребенку, – говорит методист.

Как считает Фарида Лекерова, с новыми учебниками меняется и подход к обучению.

– Сегодня мы идем к тому, чтобы ученик сам стремился к получению знаний, проявлял самостоятельность. От педагогов требуется помочь детям достичь этого уровня. Важно задавать им проблемные вопросы, которые заставят задуматься и углубиться в понимание материала, – подчеркнула методист.

Интересно было узнать мнение вице-президента Национальной академии им. Ы. Алтынсарина Руслана Каратабанова. Он является автором учебника «География», а также учебных программ и стандартов. Педагог уверен, что ребенку следует давать не только теорию, но и важные ориентиры для взрослой жизни.

– Я на уроке географии объясняю тему климата. Прежние методы, когда учитель давал информацию и уходил, не работают, ученик прослушает и после урока забудет. Поэтому рассказываю, почему ребенку важно знать о климате, как он влияет на его жизнь. Необходимо развивать функциональную грамотность. Так, планируя полет на самолете из Алма­ты в Астану, важно знать погоду, зайти на сайт Казгидромета и, получив информацию, подобрать одежду. Эти знания можно применить в повседневном быту, – объяс­няет собеседник.

По мнению эксперта, учитель должен развивать коммуникативные навыки ребенка. Например, можно дать задание – провести интервью с тремя поколениями своей семьи и написать, как и почему менялись их ценности на протяжении десятков лет. Так дети узнают историю родителей, бабушек и дедушек, развивают коммуникативные способности.

Одна из проблем наших авторов учебников – нехватка времени на исследование и творчество. К примеру, их зарубежные коллеги могут посвятить все свое время полноценному научному анализу и разработке материалов. А отечественные разработчики трудятся на основной работе, а учебниками занимаются вечерами, ночами, по выходным и праздникам. Поэтому издательства обращались в Правительство, чтобы авторам на время создания учебников давались творческие отпуска. Пока этот вопрос остается открытым.