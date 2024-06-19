Многопрофильная региональная больница появится в Косшы

Свежий выпуск
73
Раушан Утеулина

Меморандум о строительстве больницы подписан между акиматом Акмолинской области и компанией Viamedis.

фото из архива "КП"

В новой больнице на 300 мест с поликлиникой на 1 000 посещений помогут жителям города Косшы и шести близлежащих районов. Здесь будут работать родильное отделение, отделение патологии беременных и новорожденных, а также оказываться спектр онкологической помощи.

Подписи под документом поставили аким области Марат Ахметжанов и руководитель ТОО «Viamedis» Асет Ахметов. По словам Асета Ахметова, для привлечения кадров в больницу планируется строительство многоквартирного дома и пансионата.

– Обеспечение высококачественной и доступной медицинской помощью – одна из основных целей системы здравоохранения. Необходимо приложить все усилия для выполнения поручения Главы государства по улучшению качества предоставляемых услуг. С введением нового объекта медицинские услуги станут более доступными для акмолинцев, – отметил глава региона Марат Ахметжанов.

#медицина #строительство #больница #Косшы #меморандум

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Овсянка, сэр!
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Сауле Казыбаева: «К плодово-ягодной отрасли привыкли относиться как к делу второстепенному»
Театр завершил сезон премьерой
Национальные парки представлены на цифровой выставке в США
Побережье Капшагая преображается
Велопробег в поддержку олимпийцев
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Сыр и кефир вопреки дефициту
Его кредо – помогать гражданам
Шымкентская республиканская школа «Жас улан» отмечает юбилей
Многопрофильная региональная больница появится в Косшы
Трое детей утонули в водоемах Северного Казахстана
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Привлекать туристов в свои страны
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Модернизация коснется 75 рынков
175 тысяч девочек намерены привить от ВПЧ в этом году
Привлекать туристов в свои страны
Место встречи изменить нельзя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]