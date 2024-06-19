Многопрофильная региональная больница появится в Косшы

В новой больнице на 300 мест с поликлиникой на 1 000 посещений помогут жителям города Косшы и шести близлежащих районов. Здесь будут работать родильное отделение, отделение патологии беременных и новорожденных, а также оказываться спектр онкологической помощи.

Подписи под документом поставили аким области Марат Ахметжанов и руководитель ТОО «Viamedis» Асет Ахметов. По словам Асета Ахметова, для привлечения кадров в больницу планируется строительство многоквартирного дома и пансионата.

– Обеспечение высококачественной и доступной медицинской помощью – одна из основных целей системы здравоохранения. Необходимо приложить все усилия для выполнения поручения Главы государства по улучшению качества предоставляемых услуг. С введением нового объекта медицинские услуги станут более доступными для акмолинцев, – отметил глава региона Марат Ахметжанов.