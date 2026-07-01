Мобильное приложение E-Salyq Business обновили в соответствии с Налоговым кодексом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КГД обновил мобильное приложение E-Salyq Business в соответствии с новым Налоговым кодексом. Теперь индивидуальные предприниматели и самозанятые могут выполнять все ключевые налоговые процедуры дистанционно с телефона, без очередей и лишних документов, сообщает Kazpravda.kz

Для самозанятых всё просто, не нужно регистрироваться в качестве ИП и сдавать налоговую отчётность. Достаточно формировать чеки в приложении E-Salyq Business по каждому полученному доходу.

По итогам каждого месяца приложение автоматически формирует реестр доходов и рассчитывает социальные платежи. Оплата производится через банковское приложение по общей ставке 4% (в том числе обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 1%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) - 1%, социальные отчисления (СО) - 1%, обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) - 1%).

Для индивидуальных предпринимателей все этапы в одном приложении. Через E-Salyq Business можно:

- зарегистрироваться в качестве ИП;

- выбрать специальный налоговый режим;

- формировать чеки и вести учёт доходов;

- представить налоговую декларацию по форме 910.00.

Все действия без посещения государственных органов.

Цель обновления упростить исполнение налоговых обязательств, сократить бумажный документооборот и расширить доступность государственных услуг в электронном формате.

Подробные условия применения специальных налоговых режимов в разделе 16 Налогового кодекса РК.