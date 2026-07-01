Мобильное приложение E-Salyq Business обновили в соответствии с Налоговым кодексом

Налоги,Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам каждого месяца приложение автоматически формирует реестр доходов и рассчитывает социальные платежи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КГД обновил мобильное приложение E-Salyq Business в соответствии с новым Налоговым кодексом. Теперь индивидуальные предприниматели и самозанятые могут выполнять все ключевые налоговые процедуры дистанционно с телефона, без очередей и лишних документов, сообщает Kazpravda.kz 

Для самозанятых всё просто, не нужно регистрироваться в качестве ИП и сдавать налоговую отчётность. Достаточно формировать чеки в приложении E-Salyq Business по каждому полученному доходу.

По итогам каждого месяца приложение автоматически формирует реестр доходов и рассчитывает социальные платежи. Оплата производится через банковское приложение по общей ставке 4% (в том числе обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 1%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) - 1%, социальные отчисления (СО) - 1%, обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) - 1%).

 Для индивидуальных предпринимателей все этапы в одном приложении. Через E-Salyq Business можно:

  - зарегистрироваться в качестве ИП;

  - выбрать специальный налоговый режим;

  - формировать чеки и вести учёт доходов;

  - представить налоговую декларацию по форме 910.00.

Все действия без посещения государственных органов.

Цель обновления упростить исполнение налоговых обязательств, сократить бумажный документооборот и расширить доступность государственных услуг в электронном формате.

Подробные условия применения специальных налоговых режимов в разделе 16 Налогового кодекса РК.

#налоги #кодекс #приложение #e-Salyq Business

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
Праздник пришел на землю Улытау
По следам сказки «Алтын сақа»
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Гости здесь круглый год
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Россыпь наград от кадетов
Искусство без границ
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Алатау получил статус первого казахстанского города ускорен…
Онлайн-маршрут в школу
Руководители госорганов и акимы приняли участие в семинаре …
125 МВт вместо текущих 6 МВт: Олжас Бектенов - о мощности п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]