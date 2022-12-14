Могут ли запретить новогодние корпоративы в Казахстане

В стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, могут ли запретить утренники и корпоративы в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

"Пока нет. Такого критического подъема заболевания нет" – заявила глава Минздрава.

Между тем, по ее словам, масочный режим следует соблюдать из-за роста вирусных инфекций, в том числе гриппа, риновируса.

"Идет рост и коронавирусной инфекции. Если смотреть по неделям, каждую неделю мы сравниваем, вы уже видите что в сутки более 200 случаев инфекций регистрируется. Мы рекомендуем всем в местах массового скопления носить защитные медицинские маски. Кроме вирусных инфекций идет рост сезонных бактериальных инфекций, скарлатина", – резюмировала Ажар Гиният.