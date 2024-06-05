Молочно-товарная ферма снизит дефицит

В регионе ежегодно растет количество новых предприятий. В основной капитал по итогам прошлого года удалось привлечь более 854 млрд тенге. Это стало возможным благодаря эффективным мерам государственной поддержки бизнеса и благоприятному инвестиционному климату. Наиболее привлекательными для инвестиций были и остаются промышленность, строительство и сельское хозяйство.

Один из новых, перспективных проектов – строительство товарно-молочной фермы в Нуринском районе. Его реализуют в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области. Новое предприятие будет поставлять молоко и заводам Карагандинского региона, и Астаны. Это позволит значительно сократить нехватку социально значимого продукта питания.

– Наша молочно-товарная ферма рассчитана на содержание 1 100 коров, – рассказывает менеджер проекта Арман Нуржанов. – Она занимает 26 гектаров. Планируем завезти сюда из Европы коров голштино-фризской породы. Мы выбрали ее, потому что она дает много молока. После выхода на проектную мощность ферма будет сдавать ежедневно около 25 тонн молока. Примерно девять тысяч тонн в год.

Готовность проекта составляет около 40%. Построены три коровника из шести. Для остальных уже собраны каркасы. На ферме будут использовать воду из собственной скважины. Для регулировки напора устанавливают водонапорную башню.

Молочно-товарную ферму оборудуют по последнему слову техники. Здесь установят мощную систему вентиляции. Подача корма и воды, а также удаление навоза будут производиться автоматически. Сердцем предприятия станет доильный зал «Карусель», который позволит получать молоко одновременно от 40 коров.

– Все наше стадо будет чипировано, – отмечает Арман Нуржанов. – С этих чипов можно будет считать всю необходимую информацию о корове. К примеру, сколько она дала молока вчера, сколько за последний месяц или за всю жизнь. Это для нас очень важно, потому что мы собираемся проводить селекционно-племенную работу.

На ферме создадут 65 рабочих мест. Скотников, доярок и зоотех­ников планируют набирать из числа жителей Нуринского района.

Строительство молочно-товарной фермы оценивается почти в 5 млрд тенге. Инвестор рассчитывает на поддержку государства. Он намерен получить льготный кредит под 2,5% годовых на сумму 2,07 млрд тенге. Его в рамках программы по тиражированию опыта Северо-Казахстанской области предоставит СПК «Сары­арка». Ожидается, что первый транш поступит уже в июне. На эти деньги инвестор планирует начать закупки оборудования и скота.

– В этом году мы уже хотим завезти первую партию коров, – говорит менеджер проекта. – Если все сложится удачно, то к концу 2025 года ферма выйдет на проектную мощность. Рынок сбыта у нас есть. За него мы не беспокоимся, ведь в Казахстане, как известно, серьезный дефицит сырого молока.

Надо отметить, что на льготном кредитовании господдерж­ка не закончится. После того, как ферма начнет работать, она станет участницей программы по субсидированию производства молока и приобретению племенного скота. Государство будет возвращать производителю по 45 тенге за каждый литр молока и по 400 тыс. тенге – за каждую купленную корову.

Всего же, по данным управления сельского хозяйства, в Карагандинской области реализуются три проекта по строительству молочно-товарных ферм. Две из них располагаются в Абайском районе и одна – в Нуринском. На льготное кредитование этих и других проектов в сфере АПК через социально-предпринимательскую корпорацию в нынешнем году выделяется 8 млрд тенге.