Молодежь Центральной Азии объединяется против кибербуллинга

В Астане прошла уникальная диалоговая площадка, где студенты из пяти стран региона представили свои решения одной из самых разрушительных проблем современности – цифрового насилия, сообщает Kazpravda.kz

Региональный кейс-чемпионат стал не просто конкурсом идей, а реальным шагом к созданию безопасной университетской среды.

В работе диалоговой площадки приняли участие 30 студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Молодые лидеры сосредоточились на разработке практических решений для противодействия цифровым угрозам, актуальность которых стремительно растет в современном информационном пространстве.

Мероприятие, приуроченное к международной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия», было организовано Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при финансовой поддержке Правительства Японии. Эта инициатива – часть масштабной региональной программы по предотвращению насильственного экстремизма, реализуемой в партнерстве с агентствами ООН (ЮНФПА, ВОЗ, «ООН-Женщины», ЮНИСЕФ).

Актуальность повестки сложно переоценить. Участники приводили пугающую статистику: цифровое насилие наносит жертвам не меньший урон, чем физическое. Дипфейки, киберсталкинг, онлайн-шантаж – 90% материалов, созданных с помощью технологий замены лиц (deepfake), направлены именно против женщин.

Участники презентовали свои разработки перед строгим жюри, и спектр предложенных идей оказался впечатляющим. Студенты не ограничились теорией: они предлагали конкретные механизмы – от программ по информационному ликбезу и выявлению фейков до создания платформ для анонимной психологической и первичной юридической поддержки жертв цифрового насилия.

Молодые люди четко обозначили: университет должен быть территорией безопасности, а цифровая грамотность – таким же базовым навыком, как умение читать.

«Мы работаем не ради немедленного решения сегодняшних проблем, а ради создания фундамента на будущее. Наша задача – сформировать в обществе полное понимание нетерпимости к любым проявлениям агрессии. Вне зависимости от того, гендерное это насилие или любое другое, в обществе должна царить атмосфера неприятия подобных действий», - отметил заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.

Кейс-чемпионат показал, что молодежь региона готова не просто обсуждать проблемы, но и брать на себя ответственность за их решение. Лучшие проекты, презентованные в Астане, имеют все шансы лечь в основу реальных инструментов защиты прав человека в цифровом пространстве Центральной Азии. Ведь, как справедливо отметили организаторы, предотвратить насилие можно только через образование и вовлеченность.

