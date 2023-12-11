Казахстанские хоккеисты одержали победу в матче с Венгрией

В первом матче молодежного чемпионата мира (IA) по хоккею команда Казахстана встречалась с хозяевами льда - Венгрией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

«Счет в матче уже на 4 минуте открыл Давлат Нуркенов. Вскоре преимущество удвоил Егор Смольянинов. К концовке второго периода сопернику удалось сравнять счет, но в третьем отрезке казахстанцы вернули нить игры и забросили две шайбы, отличились Артем Авдеенко и Всеволод Логвин. Последний также поставил точку в матче. 5:2 - первая победа на турнире», — прокомментировали в Казахстанской федерации хоккея.