Молодежные игры по художественной гимнастике стартовали в Шымкенте

В VI молодежных играх по художественной гимнастике примут участие более 300 спортсменов

Фото: акимат г. Шымкент

Спортивное соревнование, которое проводится каждые четыре года, запланировано на период с 26 февраля по 1 марта. Вчера состоялась торжественная церемония открытия соревнований, сообщает Kazpravda.kz

По информации городского акимата, в молодежных играх по художественной гимнастике примут участие более 300 спортсменов из всех регионов страны и городов Астана, Алматы и Шымкент.

Соревнования пройдут в рамках трех возрастных групп по индивидуальным и групповым упражнениям. Всего в ответственном конкурсе из Шымкента принимают участие 25 спортсменов. VI молодежные спортивные игры – важное соревнование, которое оттачивает мастерство юных спортсменов и открывает путь к становлению будущих чемпионов.

Также в этом соревновании будут определены лучшие из стран, которые примут участие в предстоящих республиканских и международных турнирах.