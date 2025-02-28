Молодежные игры по художественной гимнастике стартовали в Шымкенте

Спорт
106
Дана Аменова
корреспондент

В VI молодежных играх по художественной гимнастике примут участие более 300 спортсменов

Фото: акимат г. Шымкент

Спортивное соревнование, которое проводится каждые четыре года, запланировано на период с 26 февраля по 1 марта. Вчера состоялась торжественная церемония открытия соревнований, сообщает Kazpravda.kz

По информации городского акимата, в молодежных играх по художественной гимнастике примут участие более 300 спортсменов из всех регионов страны и городов Астана, Алматы и Шымкент.

Соревнования пройдут в рамках трех возрастных групп по индивидуальным и групповым упражнениям. Всего в ответственном конкурсе из Шымкента принимают участие 25 спортсменов.VI молодежные спортивные игры – важное соревнование, которое оттачивает мастерство юных спортсменов и открывает путь к становлению будущих чемпионов.

Также в этом соревновании будут определены лучшие из стран, которые примут участие в предстоящих республиканских и международных турнирах.

#Шымкент #художественная гимнастика #молодежь #старт #игры

Популярное

Все
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
Молодые ученые на особом счету
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Как на Масленой неделе…
Знаменосец – значит победитель!
Отцы и дети
Ставка на профилактику
Важно помочь каждому
Спокойствие, только спокойствие
Достойный пример Каныбека Патсаева
Неравнодушие и гражданская ответственность
Предвестники весны
Представить масштабную картину прошлого
Их призвание – служение обществу
Здесь обитали... мамонты
Спасибо!
Созидательная поступь ассамблеи
Уж замуж невтерпеж
В резерве, но в готовности
Современная техника – залог оперативности и эффективности
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Только от жизни собачьей…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
Крути педали!
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Прививка налоговой культуры
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в пер…
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
Знаменосец – значит победитель!
«Не нужно загонять себя в рамки» - Акмарал Науатбек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]