Молодой ученый разработал из отходов повышающее урожайность удобрение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Молодой ученый из ЮКО выиграл грант Миннауки на разработку технологии удобрений и, показал результат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Научный сотрудник департамента научных исследований Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова, доктор PhD Бахыт Смайлов проводит исследования по разработке удобрений, повышающих плодородие почвы в сельском хозяйстве путем переработки промышленных отходов.

Проект молодого ученого «Разработка технологии получения гуматсодержащих удобрений для повышения продуктивности сельского хозяйства» получил высокую оценку и выиграл грант на конкурсе молодых ученых Министерства науки и высшего образования РК на 2022-2024 годы. Проект показал хорошие результаты и вызвал интерес у фермеров нашего региона.

«Повышение плодородия почвы в сельском хозяйстве является актуальной задачей в нашей стране. Поэтому я решил использовать вещества, накопленные в отходах. Мы исследовали остатки Ленгерского угольного месторождения в Толебийском районе Туркестанской области, в результате чего были получены гуминовые кислоты. Эти органические соединения являются незаменимым сырьем для органоминеральных удобрений. Исследования дали положительный результат, и проект был запущен в производство. Вместе с фермерами южного региона мы проводили испытания удобрения, и результаты показали, что уровень плодородия почвы улучшился, а урожайность повысилась», – отметил Бахыт Смайлов.

Проект запатентован, получено авторское право. В дальнейшем планируется выпуск удобрений, необходимых для сельского хозяйства.