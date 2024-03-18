Молодоженам вручили свидетельства о браке на вершине «Байтерека»

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В минувший выходной в панорамном зале монумента «Байтерек» поздравляли молодоженов с бракосочетанием, а семейные пары - с золотой свадьбой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Организатором мероприятия выступил акимат столицы совместно с Минкультуры и филиалом Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Астана.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен рассказал, что в этом году, по поручению главы государства впервые сформирована декада праздничных дней, основанных на традициях народа.

«Празднование декады Наурызнама началось 14 марта с праздника Амал, и с этого дня в столице ежедневно проводятся различные культурно-массовые мероприятия. В Шаңырақ күні основным постулатом являются семейные ценности, укрепление семейного очага, который является залогом крепкого государства. Основным замыслом этого дня также является то, что под большим шаныраком Казахстана проживает в мире и согласии больше 130 этносов. Это является гарантом благополучия и процветания нашей многонациональной страны», - сказал Есет Байкен.

В праздничном мероприятии приняли участие шесть пар, четыре из которых являются молодоженами. Им в торжественной обстановке вручили свидетельства о заключении брака.

Молодая столичная пара Тамерлан и Наргиз Ештаевы рассказала, что они знакомы с самого рождения.

«Наши родители очень тесно общались, поэтому еще со школьной скамьи мы знали друг друга. И совсем недавно Тамерлан сделал мне предложение, на которое я ответила ДА. После того, как мы подали заявление в РАГС, нам предложили принять участие в торжественном вручении свидетельств о браке в панорамном зале монумента «Байтерек, на что мы с радостью согласились. Для нас создание семьи - это значимое событие, которое происходит один раз в жизни. Семья в моем понимании включает в себя счастье, покой, любовь, поддержку и смысл жизни», - поделилась Наргиз Ештаева.

На праздничное мероприятие также были приглашены семейные пары, отмечающие 55-летие совместной жизни. Одни из них - целиноградцы Серик и Кулян Мамбетовы.

«Мы с супругом родились в многодетных семьях. С детства нам прививали любовь к труду и стремление к знаниям. Поэтому мы с мужем получили хорошее образование и до пенсии работали на руководящих должностях. Своим детям мы старались давать больше возможности для самореализации. Теперь они твердо стоят на ногах, создали свои семьи и подарили нам шесть внуков. Я очень благодарна своему мужу за то, что он всегда поддерживал меня, обеспечивал надежный мужской тыл. А еще очень важно в семейной жизни - это умение прощать. Молодым парам хотелось бы пожелать счастья, взаимоуважения и мирного неба над головой», - сказала жительница столицы.

В рамках проведения светлого праздника Наурыз по всей стране проводятся культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей, посвященные образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания, добавили в столичном акимате.

#Астана #праздник #поздравление #акимат #бракосочетание #молодожены #свидетельства #«Байтерек»

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