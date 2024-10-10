Монета «Балхашский окунь» заняла первое место на международном конкурсе

Коллаж: Нацбанк

На международном конкурсе «Монетное созвездие-2024» монета «Балхашский окунь» заняла первое место в категории «Оригинальная технология», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Монета «Коркыт Ата» удостоилась третьего места в категории «Монетная классика».

Монета «Луна и Солнце» разделила призовую бронзу с монетой «Бриллиантовая любовь ‒ Бабочка» от CIT Coin Invest AG (Лихтенштейн) в номинации «Сувенирная монета».

Отмечается, что в этом году свои монеты на конкурс представили 24 участника из 18 стран мира.