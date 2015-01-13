Мораторий пошел на пользу 757 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Мораторий был нацелен на создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих возможность самостоятельного развития бизнеса в рамках правового поля. В соответствии с Указом Главы государства "О кардинальных мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" от 27 февраля 2014 года органам прокуратуры поручалось обеспечить надзор за неукоснительным исполнением соответствующих требований.



Как сообщила пресс-служба ГП РК, надзорными органами приняты исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований указа. В адрес контрольно-надзорных и правоохранительных органов было направлено соответствующее указание с разъяснением порядка согласования проверок.



Учитывая, что в период действия моратория проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства разрешалось осуществлять исключительно по согласованию с Генеральной прокуратурой, были определены соответствующие критерии для такого согласования. Проведен ряд совещаний и рабочих встреч с Национальной палатой предпринимателей.



С момента объявления моратория в органах правовой статистики зарегистрировано 3 866 (за аналогичный период 2013 года – 180 312) проверок субъектов малого и среднего бизнеса. В их числе 101 проверка, согласованная с Генеральной прокуратурой, для обеспечения интересов государства и здоровья населения.



Кроме того, 3 536 проверок госорганами проведены по инициативе непосредственно самих предпринимателей для подтверждения отдельных юридических фактов в их деятельности, а также 232 проверки деятельности финансовых организаций, на которых мораторий не распространяется.



В целом объявленный Главой государства мораторий способствовал снижению общего количества проверок за год на 176 тыс., или на 67%. При этом на 142 тыс., или на 82%, уменьшилось количество проверок субъектов частного предпринимательства, в том числе на 86% в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.