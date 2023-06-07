Морская магия

«Бегущий по волнам» – это название выставки из 18 моделей в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств. Но так можно назвать и самого автора – Юрия Владимировича Романова. Он родился в Петропавловске, далеко от морей и океанов, но уже в раннем детстве, переступив порог Станции юных техников, «заразился» романтикой моря. До сих пор с невыразимой теплотой он вспоминает своего наставника – Юрия Кузьмича Пашкова, который и научил моделировать корабли. Детское увлечение сопровождает Юрия Романова всю жизнь.

Все модели действующие, радиоуправляемые, могут участвовать в соревнованиях. В 2010 году Юрий Романов стал участником выставки судомоделистов в Усть-Каменогорске, позже участвовал в аналогичной выставке в Астане.

– Судомоделизм – это искусство, которое требует от человека тщательного изучения и понимания истории и техники кораблестроения, знания электроники, механики и физики, – считает Юрий Романов.

Судомоделизм является еще и прекрасным способом релаксации и отдыха от повседневных забот, позволяя забыть о стрессе и насладиться процессом создания чего-то красивого и уникального. Не­случайно так много желающих познакомиться с моделями кораблей Юрия Романова – уже в день открытия выставки ее посетили сотни человек.