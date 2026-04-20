Мощное землетрясение произошло в Японии

В мире,Землетрясения
1
Айман Аманжолова
корреспондент

Сейсмособытие магнитудой 7,5 зафиксировали в префектуре Аомори, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На севере крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Подземные толчки зарегистрировали в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. По принятой в Японии семибалльной шкале их сила оценивается в 5+. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами. В Иватэ уже зарегистрировали волну высотой 90 сантиметров. Метеорологи предупреждают, что повторные волны могут быть выше, и призывают не приближаться к побережью.

Власти префектуры объявили эвакуацию для как минимум 20 тысяч человек.

Землетрясение привело к сбою в электроснабжении, из-за чего остановилось движение скоростных поездов между Токио и станцией Син-Аомори. 

На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии нештатных ситуаций после землетрясения не зафиксировано, сообщило агентство Киодо с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.

Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори.

По данным компании Tohoku Electric Power, на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. Оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщил, что на АЭС "Фукусима-1" в префектуре Фукусима проводится проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС "Фукусима-2".

Также проверяются объекты ядерной инфраструктуры: хранилище отработанного ядерного топлива в городе Муцу и завод по переработке топлива в деревне Роккасё. 

Эвакуация объявлена как минимум для 20 тысяч человек в префектуре Иватэ, сообщил телеканал NHK.

В городе Оцути эвакуация объявлена для 9,64 тысячи человек, в городе Камаиси - для 11 тысяч человек.

 

 

#землетрясение #Япония #цунами

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]