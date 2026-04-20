Мощное землетрясение произошло в Японии

Сейсмособытие магнитудой 7,5 зафиксировали в префектуре Аомори, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
На севере крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Подземные толчки зарегистрировали в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. По принятой в Японии семибалльной шкале их сила оценивается в 5+. Очаг залегал на глубине 10 километров.
На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами. В Иватэ уже зарегистрировали волну высотой 90 сантиметров. Метеорологи предупреждают, что повторные волны могут быть выше, и призывают не приближаться к побережью.
Землетрясение привело к сбою в электроснабжении, из-за чего остановилось движение скоростных поездов между Токио и станцией Син-Аомори.
На АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" в Японии нештатных ситуаций после землетрясения не зафиксировано, сообщило агентство Киодо с ссылкой на оператора станций компанию ТЕРСО.
Обе станции находятся в префектуре Фукусима в районе Тохоку, как и префектура Аомори.
По данным компании Tohoku Electric Power, на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. Оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщил, что на АЭС "Фукусима-1" в префектуре Фукусима проводится проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС "Фукусима-2".
Также проверяются объекты ядерной инфраструктуры: хранилище отработанного ядерного топлива в городе Муцу и завод по переработке топлива в деревне Роккасё.
Эвакуация объявлена как минимум для 20 тысяч человек в префектуре Иватэ, сообщил телеканал NHK.
В городе Оцути эвакуация объявлена для 9,64 тысячи человек, в городе Камаиси - для 11 тысяч человек.