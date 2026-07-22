Мощные лесные пожары бушуют в Канаде

США,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Огнем уже уничтожено свыше 725 тысяч гектаров леса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Север канадской провинции Онтарио переживает самый масштабный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. По данным телеканала CTV, огнем уже уничтожено свыше 725 тысяч гектаров леса.

Отмечается, что данный показатель побил предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2021 году.

Такое стремительное распространение пламени вынуждает власти вводить режим чрезвычайной ситуации и эвакуировать жителей отдаленных поселений. Ситуацию осложняют и прогнозы синоптиков. Так, в Канадской лесной службе предупреждают, что август принесет в регион еще более высокую температуру и засуху, а отсутствие осадков создаст идеальные условия для возникновения новых пожаров.

Министерство природных ресурсов Онтарио заявило, что часть пожаров удалось ликвидировать. Огнеборцы потушили более 180 активных очагов, но общее количество действующих возгораний остается довольно высоким (почти 900 пожаров).

Также сообщается, что с начала года в Канаде выгорело уже почти 2,8 миллиона гектаров леса. Всего было зафиксировано около 3,5 тысячи пожаров. Эксперты опасаются, что при сохранении сухой погоды общенациональный ущерб может стать самым крупным за последние десятилетия. 

Ранее сообщалось о мощном лесном пожаре в Испании. 

#пожар #лес #Канада

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