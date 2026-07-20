Мощный лесной пожар бушует в Испании

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Огонь охватил более 12 тысяч гектаров

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщили местные власти, пожар, вспыхнувший в четверг примерно в 100 километрах к северу от Мадрида, усилился, превратив более 12 тысяч гектаров леса в пепелище и вызвав эвакуацию нескольких сотен человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Лесной пожар, который опустошает регион Гвадалахара и, в частности, природный парк Сьерра-Норте, пока не привел к жертвам, но по-прежнему относится к высшей категории опасности, сказал AFP президент региона Кастилья-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Пейдж.

Это стихийное бедствие произошло на фоне сильнейшего лесного пожара, который вспыхнул в среду возле Сарагосы на северо-востоке Испании и уничтожил почти 16 тысяч гектаров угодий.

Около 350 пожарных и солдат из Военного аварийного подразделения (UME) размещены в регионе Гвадалахара при поддержке 25 летательных аппаратов, чтобы попытаться остановить пламя. Пожар произошел в лесистой и горной местности, где обитают исчезающие виды орлов, волков и бабочек.

Испания только что пережила один из самых смертоносных пожаров в своей новейшей истории: лесной пожар, который вспыхнул в Андалусии на юге страны 9 июля, унес жизни 13 человек и уничтожил 7 тысяч гектаров. Испания в последние годы переживает все более продолжительные и частые волны жары с температурами значительно выше 40°C, которые создают условия, способствующие разрушительным пожарам.

В 2025 году более 393 тысяч гектаров было разрушено огнем, согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (Effis), что является самым крупным показателем в истории Испании. С начала года в стране почти 82 тысяч гектаров были превращены в пепел, согласно данным этого центра. В прошлом году "треть общей площади земли, сожженной в Европе", выпала на Испанию, заявил премьер-министр Педро Санчес, посещая место катастрофы в Андалусии. Он дал понять, что "последствия климатической чрезвычайной ситуации усугубляются", и предупредил о "сложной" второй половине лета.

#пожар #Испания #лес

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