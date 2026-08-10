Масштабные лесные пожары бушуют в Канаде

Власти уже эвакуировали 22 тысячи человек

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В связи с пожарами, которые охватили более 10 тыс. га, в провинции Британская Колумбия объявили режим чрезвычайной ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Масштабные лесные пожары на западе Канады привели к эвакуации из наиболее опасных районов 22 тыс. человек, сообщили в воскресенье канадские СМИ.

В связи с пожарами, которые охватили более 10 тыс. га, в провинции Британская Колумбия объявили режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент в провинции активны 105 очагов возгорания. Для эвакуации граждан задействуют вертолеты.