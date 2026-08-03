Ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Только в пяти странах ЕС - Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии - ущерб от лесных пожаров с начала года составил 3,1 млрд евро, подсчитала Financial Times, оценив стоимость восстановления сгоревших территорий

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По оценке Financial Times, лесные пожары и экстремальная жара в пяти наиболее пострадавших странах ЕС - Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии - уже нанесли ущерб на сумму не менее 3,1 млрд евро. Этот показатель значительно превышает данные Европейской комиссии, согласно которым ущерб от пожаров и волн аномальной жары для всего ЕС в среднем составляет 2,5 млрд евро в год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

В своих подсчетах FT основывается на методологии, используемой Еврокомиссией. Они отражают затраты на приведение выгоревших территорий в прежнее состояние, что позволяет оценить их экономическую стоимость. Средние затраты на гектар, включая посадку новых деревьев и уход за ними, варьируются в зависимости от страны, что обусловлено типом растительного покрова и возрастом леса.

За первые два месяца сезона лесных пожаров только в пяти европейских странах выгорело почти полмиллиона гектаров территории, отмечает Financial Times.

При этом в конечном итоге совокупный ущерб окажется гораздо выше, поскольку страховые компании, домохозяйства и предприятия еще подсчитывают убытки от повреждения имущества и гибели урожая, а также потери в туристическом секторе в разгар летнего сезона. Кроме того, в расчетах FT не в полной мере учтен ущерб от недавних пожаров в Греции и не включены данные по другим странам ЕС.

Одновременно издание указывает на экономические потери от засухи в Европе и падение уровня воды в Рейне и Дунае, которое нарушает грузоперевозки и приводит к сокращению объемов производства.

В частности, вдоль Рейна расположены заводы крупных немецких химических компаний BASF, Covestro и Evonik и другие, а рекордно низкий уровень воды в Дунае грозит остановкой единственной в Венгрии АЭС "Пакш", обеспечивающей почти половину потребностей страны в электроэнергии. Румыния также была вынуждена остановить один из двух энергоблоков АЭС "Чернаводэ", напоминает Financial Times. Обе электростанции используют речную воду для охлаждения.

Среди пострадавших от пожаров - французский департамент Жиронда, являющийся важным центром оборонной и аэрокосмической промышленности. Производитель авиадвигателей Safran, авиастроительная корпорация Dassault Aviation и ракетостроительная компания ArianeGroup были вынуждены приостановить производство и эвакуировать персонал из-за пожаров, указывает газета. По данным Торгово-промышленной палаты Жиронды, пожары напрямую затронули не менее 40 000 компаний, 19 500 из них приостановили работу.

С мая европейские страны пережили несколько волн экстремальной жары, в ряде стран наблюдаются масштабные лесные пожары. Во Франции и Испании из-за вышедших из-под контроля пожаров эвакуированы сотни тысяч жителей. В Германии фиксируется рекордно низкий уровнь воды в реках, в том числе в Рейне.