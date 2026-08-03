Ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Только в пяти странах ЕС - Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии - ущерб от лесных пожаров с начала года составил 3,1 млрд евро, подсчитала Financial Times, оценив стоимость восстановления сгоревших территорий

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По оценке Financial Times, лесные пожары и экстремальная жара в пяти наиболее пострадавших странах ЕС - Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии - уже нанесли ущерб на сумму не менее 3,1 млрд евро. Этот показатель значительно превышает данные Европейской комиссии, согласно которым ущерб от пожаров и волн аномальной жары для всего ЕС в среднем составляет 2,5 млрд евро в год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

В своих подсчетах FT основывается на методологии, используемой Еврокомиссией. Они отражают затраты на приведение выгоревших территорий в прежнее состояние, что позволяет оценить их экономическую стоимость. Средние затраты на гектар, включая посадку новых деревьев и уход за ними, варьируются в зависимости от страны, что обусловлено типом растительного покрова и возрастом леса.

За первые два месяца сезона лесных пожаров только в пяти европейских странах выгорело почти полмиллиона гектаров территории, отмечает Financial Times.

При этом в конечном итоге совокупный ущерб окажется гораздо выше, поскольку страховые компании, домохозяйства и предприятия еще подсчитывают убытки от повреждения имущества и гибели урожая, а также потери в туристическом секторе в разгар летнего сезона. Кроме того, в расчетах FT не в полной мере учтен ущерб от недавних пожаров в Греции и не включены данные по другим странам ЕС.

Одновременно издание указывает на экономические потери от засухи в Европе и падение уровня воды в Рейне и Дунае, которое нарушает грузоперевозки и приводит к сокращению объемов производства.

В частности, вдоль Рейна расположены заводы крупных немецких химических компаний BASF, Covestro и Evonik и другие, а рекордно низкий уровень воды в Дунае грозит остановкой единственной в Венгрии АЭС "Пакш", обеспечивающей почти половину потребностей страны в электроэнергии. Румыния также была вынуждена остановить один из двух энергоблоков АЭС "Чернаводэ", напоминает Financial Times. Обе электростанции используют речную воду для охлаждения.

Среди пострадавших от пожаров - французский департамент Жиронда, являющийся важным центром оборонной и аэрокосмической промышленности. Производитель авиадвигателей Safran, авиастроительная корпорация Dassault Aviation и ракетостроительная компания ArianeGroup были вынуждены приостановить производство и эвакуировать персонал из-за пожаров, указывает газета. По данным Торгово-промышленной палаты Жиронды, пожары напрямую затронули не менее 40 000 компаний, 19 500 из них приостановили работу.

С мая европейские страны пережили несколько волн экстремальной жары, в ряде стран наблюдаются масштабные лесные пожары. Во Франции и Испании из-за вышедших из-под контроля пожаров эвакуированы сотни тысяч жителей. В Германии фиксируется рекордно низкий уровнь воды в реках, в том числе в Рейне.

 

#ущерб #пожар #лес #Европа

Популярное

Все
Отражение политической культуры общества
Новые инфраструктурные, транспортные и социальные объекты открылись в регионах РК
В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
На Кубе снова полный блэкаут
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы по пассажиропотоку за сутки
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Роналду закатит свадьбу века
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
АФМ выявило крупные хищения в системе ОСМС
Китайская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан
Спад жары прогнозирует Казгидромет
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Казахстанские ученые разработали цифровую платформу для селекции пчел
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Токаев принял председателя АФМ
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента
Лесной пожар вспыхнул в нацпарке «Баянаул» Павлодарской обл…
В торговом доме Алматы произошел пожар: спасены трое человек
Виноделы Франции боятся за урожай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]