Мощные ливни идут в ЮАР уже вторую неделю

Происшествия,В мире
9

Из-за наводнения закрыт крупнейший заповедник страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Интенсивные дожди идут на севере и востоке ЮАР.

Крупнейший в ЮАР заповедник - Национальный парк Крюгера - закрыт по причине наводнений, которые создали угрозу для жизни находящимся на его территории туристам и отдыхающим. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Решением администрации заповедника он закрыт для посещений до дальнейшего объявления, передает SABC. Накануне из наиболее пострадавших от наводнения районов заповедника были эвакуированы более 600 человек. Для вывоза людей применялись, в том числе вертолеты. Пострадавших нет. 

В результате интенсивных ливней произошел подъем воды в многочисленных реках в провинциях Лимпопо и Мпумаланга. Региональные власти Лимпопо объявили в пятницу, что наводнения стали причиной гибели в провинции девяти человек.

Национальный парк Крюгера располагается на территории обеих провинций. В нем затоплены дороги, что сделало невозможным передвижение на автотранспорте. В ряде мест возникла нехватка продовольствия.

Заповедник был создан в 1926 году. Он занимает территорию в 19,5 тыс. кв. км. и является старейшим на юге Африки. На территории заповедника, который на востоке граничит с Мозамбиком, обитают многочисленные животные, в том числе черные и белые носороги, слоны, львы, буффало, жирафы, крокодилы. Ежегодно он принимает около 2 млн туристов. Парк Крюгера входит в тройку самых посещаемых туристами достопримечательностей ЮАР. 

 

#наводнение #ЮАР #ливни

Популярное

Все
Без ухабов и ям
«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Мощный старт на первенстве Азии
Наши соперники на Australian Open
Спасатели готовятся к лавинам
Думать как инженеры
Двойное гражданство – вне закона
Скорости и характеру мороз не помеха
Вторая жизнь автопокрышек
Зима проверяет на прочность
Александре не было равных
Эффективная защита бизнеса – залог устойчивого роста экономики
Место встречи – библиотека
Найти ключ от сердца солдата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
«Жасыл ел» все популярнее
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Ветерану войны Ыскаку Кусаинову исполнилось 102 года
Быть истинным институтом народовластия
Курултай – пример степной демократии
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Атырау разделят на два района
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Разработана модель чемодана-стола для следователей
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
ИИ как драйвер науки
Ждем успеха от «Торпедо»
Научный подход к логистике
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
День рождения национального театра
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Опубликован рейтинг богатейших спортсменов мира
В США назвали состав «Совета мира» по Газе
В Узбекистане начали платить за чтение книг
Почти 5 млн аккаунтов детей удалены в Австралии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]