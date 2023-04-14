Мошенниками, "оформляющими кредиты по видеозвонку", пугают казахстанцев

В Сети появилась фейковая рассылка о мошенниках, которые якобы могут оформить онлайн-кредит по видеозвонку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал STOPfake.kz.

Фото из открытых источников

Если верить рассылке, то на любого человека могут оформить онлайн-кредит, если он ответит на входящий видеозвонок с незнакомого номера. Потенциальной жертве даже не нужно беседовать со злоумышленником – достаточно включить камеру. После этого мошенники якобы сканируют лицо ответившего и оформляют на него онлайн-кредит.

В рассылке также сказано, что «в Улытауской области очень много пострадавших» от таких видеозвонков.

Однако в полиции региона эту информацию опровергли.

«Подобных случаев мошенничества зарегистрировано не было», – сообщили в областном ДП.

Следовательно, верить распространяемому сообщению не нужно.