Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МСХ РК уведомляет, что неизвестные с фейковых аккаунтов в мессенджерах звонят и рассылают сообщения от имени министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, передает Kazpavda.kz.

Как уточняется, злоумышленники пытаются вывести собеседников на разговор с целью заполучения денег. Действия злоумышленников направлены на руководителей сельскохозяйственных предприятий.

«Если вы столкнулись с подобной ситуацией, просим не отвечать на сообщения, не вступать в коммуникацию, не переходить по ссылкам и не предоставлять данные. Необходимо сообщать информацию о звонках и сообщениях в местное отделение полиции», – говорится в сообщении МСХ.

Также ранее сообщалось, что в мессенджерах WhatsApp и Telegram рассылались разного рода сообщения якобы от министра финансов.