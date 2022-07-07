Общество
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане

В Нур-Султане после капитального ремонта открыли мост по шоссе Алаш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Также 6 июля, в День столицы, очередникам, работающей молодежи, дольщикам вручили ключи от квартир.

Кроме того, завершается строительство ряда социальных объектов и около 100 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары), в индустриальном парке запущены два завода, сообщает официальный сайт столичного акимата.

“Мост был признан аварийным. Был проведен капитальный ремонт части моста, а именно демонтаж аварийной части путепровода. По проекту построено 140 метров моста. Кроме того, по 700 метров с каждой стороны моста положили столько же асфальта. Также была отремонтирована проезжая часть металлической эстакады”, - рассказывает специалист в области геодезии Алинур Абильмажан.

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