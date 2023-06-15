Мотоциклист насмерть сбил девочку в области Жетысу
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Отмечается, что в ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист.
В поселке Ешкиолмес Ескельдинского района под колеса спортивного мотоцикла попала 11-летняя девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Жетысу.
Госпитализированный с травмами ребёнок скончался, не приходя в сознание, в реанимации районной больницы.
Отмечается, что в ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист.
По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.