Мотоциклист насмерть сбил девочку в области Жетысу

Отмечается, что в ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист.

Фото: ДП области Жетысу

В поселке Ешкиолмес Ескельдинского района под колеса спортивного мотоцикла попала 11-летняя девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Жетысу.

Госпитализированный с травмами ребёнок скончался, не приходя в сознание, в реанимации районной больницы.

Отмечается, что в ДТП также серьезно пострадал сам 38-летний мотоциклист.

По факту начато досудебное расследование, взятое на особый контроль.