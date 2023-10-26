Может ли Кайрат Сатыбалды выйти на свободу раньше срока – ответ замгенпрокурора

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По словам замгенпрокурора, закон предусматривает возможность применения условно-досрочного освобождения, а также замену наказания на более мягкое.

«В законе есть определенные требования. Это должен быть какой-то срок либо возместить ущерб, который твоими действиями был причинен, потом учитываются характеристика и другие подобные вещи, его поведение в местах лишения свободы.

Но я бы хотел отметить, что это право осужденного – обращаться за УДО или заменой меры наказания. А суд вправе отказать или удовлетворить. То есть осужденный вправе обратиться, но у суда обязанности такой нет, чтобы обязательно освободить. Даже если сроки подходят, суд может ему отказать, если он не встал на путь исправления», – пояснил Чиндалиев, отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Сената.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы за растрату имущества АО «Центр транспортного сервиса» и причинение имущественного ущерба АО «Казахтелеком».