Муратхан Токмади досрочно выйдет на свободу

Ранее он был осужден к 10,5 годам лишения свободы за убийство

https://www.facebook.com/tokmadi/

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Постановлением суда города Қонаев от 26 июля 2024 года ходатайство М. Токмади об условно-досрочном освобождении удовлетворено», – говорится в сообщении суда.

Напомним, Муратхан Токмади был задержан в 2017 году.

Он был признан виновным в вымогательстве и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Позже он признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Его осудили к 10,5 годам лишения свободы.