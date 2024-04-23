Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны

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В столице прошла конференция на тему «Переработка вторичного сырья в Республике Казахстан: проблемы и перспективы развития». Ее организатором выступила Ассоциация переработчиков РК. Цель мероприятия – усиление взаимодейст­вия госсектора с отечественными предпринимателями, выступающими игроками на этом рынке.

Востребованность в подобном обмене мнениями не вызывает сомнений, ведь проблема переработки твердых бытовых отходов для Казахстана является одной из острейших. Как отметил в приветственном слове вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, по итогам 2023 года в республике было переработано 24% отходов. Согласно же Концепции перехода к «зеленой» экономике данный показатель нужно к 2030 году довести до 40%. Поэтому для достижения поставленных целей необходимо проделать огромный объем работы.

По мнению представителя Мин­экологии, основная проблема этой сферы – отсутствие организованного сбора сырья для перерабатываю­щих заводов, а также неразвитая инфраструктура. Этим объясняется­ печальный факт – львиная часть бытового мусора в стране просто зарывается в землю…

Чтобы изменить ситуацию, в свое время был утвержден ряд государст­венных программ. Одна из них позволяет субсидировать «зеленые» проекты. На эти цели Правительством выделено 200 млрд тенге.

Через Фонд поддержки промышленности выдаются кредиты по льготной ставке вознаграждения в 3%. В стране сформирован пул из 94 проектов в сфере переработки вторичного сырья, из них 37 получили одобрение на льготное финансирование.

Одной из точек роста в контексте существующей экологической повестки может стать строительство в Кызылординской области южнокорейской компанией Einoia завода по переработке отходов. Делегация из этой страны стала участницей конференции.

Генеральный директор компании Чо Хенн Донг в своем выступлении рассказал о том, как решают проб­лему бытового мусора в его стране. Как выяс­нилось, в Южной Корее в настоящее время перерабатывается до 90% (!) всех отходов... И теперь ставится задача довести этот показатель до 98%.

По словам южнокорейского бизнесмена, у себя на родине его компания запустила 42 завода по переработке мусора. Аналогичные производства открыты в российских городах Владивостоке и Хабаровске, а также в Японии и Китае.

Разработана и внедрена технология переработки машинного масла. По мнению отраслевого эксперта, в Казахстане есть все перспективы для развития сектора переработки вторичного сырья. Уже на следующей неделе представители южнокорейской компании прибудут в Кызылординскую область, чтобы на месте с участием руководства этого региона решить вопросы, связанные со строительством завода по переработке вторичного сырья.

Согласно информации заместителя акима Кызылординской области Ардака Зебешева, выступившего на конференции в режиме онлайн, в регионе за минувший год переработано порядка 60 тыс. тонн вторсырья. Стоит задача довести данный показатель до 210 тыс. тонн. Только в текущем году реализуются восемь «зеленых» проектов, из которых семь финансируются фондом «Жасыл даму», один – местным бюджетом.

Для решения проблемы вторичного сырья закуплена специальная техника на общую сумму 1 млрд 100 тыс. тенге. В области из отходов уже налажено производство бумаги, брусчатки, пластиковых изделий.

Впрочем, даже запустив перерабатывающие мощности в сравнительно молодом секторе рынка, какими выступают рециклинг и утилизация вторсырья, можно столкнуться с проб­лемой нехватки… мусора.

То есть тех самых отходов жизнедеятельности, которые подчас в изо­билии валяются у нас под ногами в общественных местах... Казалось бы, быть такого не может, но реальность опровергает все наши сомнения.

Как рассказала одна из спикеров конференции, коммерческий директор ТОО «Еврокристалл» из города Шымкента Елена Журавлева, ее предприятие занимается выпуском стеклянной тары разных форм и вместимости. В цехах товарищества – уникальное для Казахстана оборудование, позволяющее модернизировать линейку продукции. К примеру, здесь освоили производство облегченных бутылок с сохранением их емкости. Сырьем для них является использованная стеклянная тара, даже стеклянный бой, но и его не хватает.

Оказалось, люди перестали собирать пустые стеклянные бутылки для их сдачи в приемные пункты. По мнению спикера, в основном из-за того, что этим невыгодно больше заниматься. А также из-за опасения пораниться стеклом. Необходимо заново налаживать сеть сбора стекло­посуды по регионам.

По словам председателя правления ОЮЛ «Ассоциация переработчиков вторичного сырья Казахстана» Батырбека Аубакирова, возглавляемая им организация создана в 2023 году, и перед ней стоят большие задачи. Нужно без промедления запускать мусороперерабатывающие заводы во всех городах Казахстана. Ведь поистине огромные объемы отходов вместо переработки попросту закапываются в землю.

Загрязняется почва, отравляются подземные воды, в общем, наносится колоссальный вред экологии. Это противоречит нормам соответствующего законодательства страны, прямо запрещающего закапывать бытовой мусор в землю.

Поэтому «зеленые» проекты необходимо всячески поддерживать. Ассоциация в свое время отстояла запрет на вывоз за рубеж макулатуры, чтобы загрузить собственные заводы. Удалось ввести норму о приобретении госорганами офисной бумаги отечественного производства и так далее.

Одним из инструментов поддерж­ки переработчиков вторсырья является их льготное финансирование. Введены и другие меры поддержки. И эта политика будет продолжена, ведь цена такого подхода – защита родной природы.