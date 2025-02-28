Мусульмане всего мира вступают в священный месяц Рамазан
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Пост начинается уже сегодня ночью, 1 марта
Для мусульман Казахстана и всего мира начинается священный месяц Рамазан. В этом году он пройдет с 1 по 29 марта, сообщает Kazpravda.kz
По информации ДУМК, священный месяц Рамазан начинается сегодня ночью, 1 марта.
С 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения (Лайлатуль аль-Кадр).
30 марта – праздник Ораза айт.
Размер фитр-садака в этом году установлен в размере 655 тенге по Казахстану, исходя из средней цены двух килограммов муки.
Также верующие могут скачать расписание оразы и намаза по регионам (всего 6 000 населенных пунктов) в формате pdf с сайта muftyat.kz по этой ссылке.