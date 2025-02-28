Мусульмане всего мира вступают в священный месяц Рамазан

Общество
173
Дана Аменова
корреспондент

Пост начинается уже сегодня ночью, 1 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для мусульман Казахстана и всего мира начинается священный месяц Рамазан. В этом году он пройдет с 1 по 29 марта, сообщает Kazpravda.kz

По информации ДУМК, священный месяц Рамазан начинается сегодня ночью, 1 марта.

С 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения (Лайлатуль аль-Кадр).

30 марта – праздник Ораза айт.

Размер фитр-садака в этом году установлен в размере 655 тенге по Казахстану, исходя из средней цены двух килограммов муки.

Также верующие могут скачать расписание оразы и намаза по регионам (всего 6 000 населенных пунктов) в формате pdf с сайта muftyat.kz по этой ссылке.  

#Ораза #Рамазан #пост #месяц #мусульмане

Популярное

Все
Первым полуфиналистом плей-офф текущего сезона стал «Арлан»
Молодые ученые на особом счету
«Кайрат» узнал соперника по Лиге чемпионов и лидирует в первенстве страны
Как на Масленой неделе…
Отцы и дети
Достойный пример Каныбека Патсаева
Ставка на профилактику
Знаменосец – значит победитель!
1 марта в стране отмечают День благодарности
Важно помочь каждому
Спокойствие, только спокойствие
Канат Шарлапаев освобожден от занимаемой должности
Представить масштабную картину прошлого
Здесь обитали... мамонты
Неравнодушие и гражданская ответственность
Созидательная поступь ассамблеи
Предвестники весны
Их призвание – служение обществу
Спасибо!
Уж замуж невтерпеж
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Только от жизни собачьей…
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис
Крути педали!
Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»
Прививка налоговой культуры
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Зачем психологу диплом?
Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 ма…
Мастерская села Балтабай ежегодно выпускает до 300 юрт
1 марта в стране отмечают День благодарности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]