Мусульмане всего мира вступают в священный месяц Рамазан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для мусульман Казахстана и всего мира начинается священный месяц Рамазан. В этом году он пройдет с 1 по 29 марта, сообщает Kazpravda.kz

По информации ДУМК, священный месяц Рамазан начинается сегодня ночью, 1 марта.

С 26 на 27 марта – священная Ночь предопределения (Лайлатуль аль-Кадр).

30 марта – праздник Ораза айт.

Размер фитр-садака в этом году установлен в размере 655 тенге по Казахстану, исходя из средней цены двух килограммов муки.

Также верующие могут скачать расписание оразы и намаза по регионам (всего 6 000 населенных пунктов) в формате pdf с сайта muftyat.kz по этой ссылке.